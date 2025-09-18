Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » Բոլոր ժամանակներում թուրքերը չեն կարողացել անել այն ամենի 10 տոկոսը, ինչ կատարեց այս ճիվաղը

Բոլոր ժամանակներում թուրքերը չեն կարողացել անել այն ամենի 10 տոկոսը, ինչ կատարեց այս ճիվաղը

Բոլոր ժամանակներում թուրքերը չեն կարողացել անել այն ամենի 10 տոկոսը, ինչ կատարեց այս ճիվաղը
17.09.2025 | 13:19

Արցախը ծախեց, Հայաստանի սահմանամերձ բոլոր բարձունքները` մերձակա տարածքներով, տվեց թշնամուն, 7-10 հազար ջահելների` ազգի սերուցքը, դրեց հողում, 150 հազար մարդկանց անտուն ու գաղթական դարձրեց, Հայոց ցեղասպանության փաստը ժխտեց, եղեռնի զոհերի հիշատակին կառուցված Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը քարուքանդ արեց, Արարատ սարը որպես խորհրդանիշ, վտարեց Հայաստանից, Մեսրոպ Մաշտոցին արտաքսեց դպրոցական դասագրքերից, Հայոց պատմություն դպրոցական առարկան բռնաբարեց, թուրքին հռչակեց հայի մեծագույն բարեկամն ու իդեալը։

Մնաց կատարի վերջին քայլը` մեն-մենակ մտնի ՀՀ հպարտ քաղաքացիների տներն ու կանանց աչքի առաջ բռնաբարի տղամարդկանց։

Բոլոր ժամանակներում թուրքերը չեն կարողացել անել այն ամենի 10 տոկոսը, ինչ կատարեց այս ճիվաղը։

Հայժողջան, գետինը մտնես։

Վարդգես ՕՎՅԱՆ

Դիտվել է՝ 411

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Սեպտեմբերի կեսերի արևը
Սեպտեմբերի կեսերի արևը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.