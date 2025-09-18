Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » Պետականության թուլացման բաղադրիչները

Պետականության թուլացման բաղադրիչները

Պետականության թուլացման բաղադրիչները
17.09.2025 | 18:15

Արևմուտքի համար Արևելքի հետ ուժային բալանսի գալու անհրաժեշտ, բայց և հիմնական, պահանջներից մեկը դեմոկրատական կարգի ուլտրալիբերալ դրսևորումներից ազատվելն է, որոնք ուժային առումներով պետականությունը թուլացնող հանգամանքներ են։

Պետք է շատ լուրջ ուշադրության արժանանա այն հանգամանքը ևս, որ մարդկանց չափից դուրս ազատություն տալն ու բարեկեցություն ապահովելը, որոշակի կրիտիկական մակարդակներից վերև, խփում են դրանց տվողների շահերին, քանի որ դրանք, տոտալ մրցակցության պայմաններում, նաև հասարակությանը թուլացնող գործոններ են։

Այստեղից բխում է նաև, որ տվյալ պայմաններում կա մարդկանց իրավունքի ու ազատության մի օպտիմալ աստիճան, որի դեպքում պետականության հզորությունը առավելագույնն է, ինչն էլ, տոտալ գոյաբանական տեսակի մրցակցության պայմաններում, դառնում է վճռորոշ գործոն։

Անարխիա ասածը մարդկանց տարբեր կյանքի մակարդակների դեպքում ունի իրարից խիստ տարբերվող դրսևորումներ։

Աղքատ մարդիկ ազատության տված անարխիայի պայմաններում ունենում են վարքի տարերային, վայրենի դրսևորումներ, որոնք թուլացնում են կենտրոնական իշխանությունը, իսկ բարեկեցիկ կյանքի բերած շատ մեծ ազատությունը, անհասկանալի շատ մեծ իրավունքի հետ խառնված, բերում է հասարակության պասիոնարության կտրուկ անկման, որն էլ պետականության թուլացման մի այլ ձև է։

Այստեղից էլ, գլոբալ ուժային հավասարակշռության հասնելու համար դեմոկրատական կարգի ուլտրալիբերալ դրսևորումներից նահանջելու անհրաժեշտությունը, մի հանգամանք, որը մեծ անկայունությունների պատճառ կարող է դառնալ։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 326

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Սեպտեմբերի կեսերի արևը
Սեպտեմբերի կեսերի արևը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.