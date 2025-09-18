Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Սեպտեմբերի կեսերի արևը

17.09.2025 | 19:31

Ինչքան լավն է սեպտեմբերի կեսերի արևը` չնեղացնող, չխայթող, չճնշող։ Մեղմ տաքություն ունի, ընդհանրապես չի վառում։ Ճիշտ էն մարդկանց է նման, որ միշտ կան մեր կյանքում ու միշտ ջերմացնում են մեզ իրենց ներկայությամբ։ Երբեք չեն նեղացնում մեզ, չեն անցնում չափը, տալիս են ճիշտ այնքան, ինչքան որ պետք է չափավոր ջերմանալու, սիրուն ու քնքուշ մնալու համար։

Սեպտեմբերյան արևի շողերը սանրի ատամների նման խրվում են մարմինդ, խաղաղ սանրում ներսդ` առանց ձգելու, քաշքշելու ու ավելորդ խճճելու ներսդ։ Չեն գզգզում նյարդերդ, հանդարտ սահում են վերից վար։

Մի անտառոտ լանջ գտնես մոտակայքում, փռես քեզ արևին, փակ աչքերով ժպտաս երկնքին երախտագետ ժպիտով և մի քանի ժամ վայելես էդ անվարձ բարիքն ու բերկրանքը։

Ժաննա Հայրապետյան

