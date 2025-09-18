Բնակվիր այնտեղ
Ով ապրում է Բարձրյալի օգնությամբ, երկնքում
կբնակվի Աստծո հովանու տակ (Սղմ. ՂԱ. 1 ):
Առանձնացված ու պահված ապահով մի տեղ` հայտնի միայն Աստծուն ու ձեզ:
Այնքան գաղտնի տեղ, որ երկրի վրա եղած ոչ մի ուժ չի կարող գտնել այն:
Այդ տան վրա Իմ շուքը հավիտյան կլինի` այն կրկնակի ապահով ու կրկնակի գաղտնի դարձնելու համար:
Իր ձագերին պատսպարող թռչնի թևերի հովանու պես Իմ շվաքի խաղաղությունը կտարածվի ձեզ վրա: Այդժամ դուք ապահով ու անչափ վստահ կզգաք ձեզ:
Եթե վախերը դարձյալ պաշարեն ձեզ, իսկ մտահոգությունները վերադառնան կրկին, նշանակում է` դուք համեմատելու գայթակղություն եք ունեցել դուրս գալ այդ պահպանող հովանու տակից:
Այդժամ ձեր միակ անելիքը պետք է լինի կրկին հետ` հովանու տակ վերադառնալ ու վերգտնել հանգստությունը:
