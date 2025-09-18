Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » Խորհրդային տարիներին դատական համակարգի անարդյունավետության հետևանքով մարդիկ դիմում էին «օրենքով գողերին»

Խորհրդային տարիներին դատական համակարգի անարդյունավետության հետևանքով մարդիկ դիմում էին «օրենքով գողերին»

Խորհրդային տարիներին դատական համակարգի անարդյունավետության հետևանքով մարդիկ դիմում էին «օրենքով գողերին»
18.09.2025 | 10:33

Հետխորհրդային շրջանում դատական համակարգի բարելավման փորձ կատարվեց: Սակայն բաց մնաց դատական ակտերի կատարման խնդիրը: 90-ականներին ստեղծվեց ԴԱՀԿ-ն: Մեծ հաշվով, 90-ականներին այդ կառույցի աշխատակիցներն, իրենց մտածողությամբ և գործելաոճով, գողականներից քիչ էին տարբերվում: Լավ հիշում եմ: Դատական ակտով անհրաժեշտ էր պարտապանից գումար գանձել: Յուրաքանչյուր գանձվող 100$-ից ստիպված էի հարկադիրին 20$ «մաղարիչ» տալ: Ի դեպ, այդ դատական ակտն այդպես էլ չկատարվեց: Եվ երիցս ճիշտ էր «Օրագիր» թերթի խմբագիր Nikol Pashinyan / ՆիկոլՓաշինյանը, երբ 1999 թվականի մայիսի 20-ին հարկադիր կատարողներ Սահակյան Արայիկին և Գասպարյան Վարդանին «կազյոլ» անվանեց (քր. գործ 13203099) (ի դեպ, նրանցից մեկը 20$ «մաղարիչ» պահանջողն էր):

Այժմ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում հարյուրավոր պայմանական կոնջորյանարմաններ են աշխատում: Նորմալ աշխատանքի համար ստեղծված են բոլոր պայմանները: Սակայն, պայմանական կոնջորյանարմանները չեն կարողանում աշխատել, չունեն իրավական գիտելիքներ, պարբերաբար հայտնվում են խայտառակ իրավիճակներում: Եվ, քանի որ պայմանական կոնջորյանարմաններն արդարադատության մաս են կազմում, բնակչությունը կորցնում է հավատն արդարադատության և դատական համակարգի նկատմամբ: Այսպես շարունակվելու դեպքում, Հայաստանում կվերականգնվի «օրենքով գողի» ինստիտուտը և մենք կհայտնվենք «երանելի» խորհրդային ժամանակաշրջանում:

Նկարում` խորհրդային տարիների «հարկադիրներն են»:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 42

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Սեպտեմբերի կեսերի արևը
Սեպտեմբերի կեսերի արևը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.