Աչքներդ լույս

Գազպրոմը Հայաստանին գազի մատակարարման համակարգում վերանորոգման աշխատանքներ է սկսել:
Շեշտում եմ ՝ համակարգում: Դա նշանակում է՝ խողովակաշարում, բաշխիչ ու կոմպրեսորային կայաններում:
Ցանկության դեպքում, անգամ ադրբեջանական չեղած գազ էլ հնարավոր չի լինելու ստանալ:
Ինչքա՞ն կտևի վերանորոգումը:
Հնարավոր է՝ մինչև այս շաբաթվա վերջը, հնարավոր է՝ մինչև եկող տարվա մարտի կեսերը:
Վերանորոգման ժամկետը կախված կլինի Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության
պահվածքից:
99 տարով արտապատվիրակու՞մ եք։
Արտապատվիրակեք...
Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ