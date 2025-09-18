Աչքներդ լույս

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
18.09.2025 | 11:15

Գազպրոմը Հայաստանին գազի մատակարարման համակարգում վերանորոգման աշխատանքներ է սկսել:

Շեշտում եմ ՝ համակարգում: Դա նշանակում է՝ խողովակաշարում, բաշխիչ ու կոմպրեսորային կայաններում:

Ցանկության դեպքում, անգամ ադրբեջանական չեղած գազ էլ հնարավոր չի լինելու ստանալ:

Ինչքա՞ն կտևի վերանորոգումը:

Հնարավոր է՝ մինչև այս շաբաթվա վերջը, հնարավոր է՝ մինչև եկող տարվա մարտի կեսերը:

Վերանորոգման ժամկետը կախված կլինի Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության

պահվածքից:

99 տարով արտապատվիրակու՞մ եք։

Արտապատվիրակեք...

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Տարածաշրջանային

Սոցցանցային գրառումներ

Մասիսը հայի տեսողության մասնիկն է
Մասիսը հայի տեսողության մասնիկն է

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
