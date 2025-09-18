Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » «Եթե «Արարատն» Արարատը միշտ իր հոգու մեջ չպահե, չի կրնա հաղթե»

«Եթե «Արարատն» Արարատը միշտ իր հոգու մեջ չպահե, չի կրնա հաղթե»

«Եթե «Արարատն» Արարատը միշտ իր հոգու մեջ չպահե, չի կրնա հաղթե»
18.09.2025 | 11:32

- Ինչպե՞ս ես, Շիրազ:

- Մասիսի պես:

- Այսի՞նքն:

- Հավերժակա՛ն:

- Իսկ ինչպիսի՞ն է Մասիսը:

- Ինձ նման... մեծ:

- Ինչպե՞ս ես պատկերացնում աշխարհի վաղվա օրը:

- Աշխարհը հավերժ կապրի, ինչպես Մասիսը:

- Իսկ ո՞րն է հայ ժողովրդի հավերժության գրավականը:

- Հայ ժողովուրդը մեն- մենակ չի կրնա ապրի...

Մեր ազգը ախպեր ու ընգեր շատ է սիրել և շատ կսիրե: Սիսն առանց Մասիսի չի կրնա, ինչպես որ Լենինականս՝ առանց Արագածիս...

- Ինչու՞ են լենինականցիներն այդքան սրամիտ:

- Տեղները բարձր է. Աստծուն ավելի մոտ են։ Կգա ժամանակ, Մասիսին էլ կմոտենան: Դարը կլավանա:

- Որպես Մասիս և Արարատ սարի երգիչ՝ ի՞նչ կասես ՛ «Արարատ» թիմի մասին:

- Եթե «Արարատն» Արարատը միշտ իր հոգու մեջ չպահե, չի կրնա հաղթե...

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 247

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Մասիսը հայի տեսողության մասնիկն է
Մասիսը հայի տեսողության մասնիկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.