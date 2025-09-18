- Ինչպե՞ս ես, Շիրազ:
- Մասիսի պես:
- Այսի՞նքն:
- Հավերժակա՛ն:
- Իսկ ինչպիսի՞ն է Մասիսը:
- Ինձ նման... մեծ:
- Ինչպե՞ս ես պատկերացնում աշխարհի վաղվա օրը:
- Աշխարհը հավերժ կապրի, ինչպես Մասիսը:
- Իսկ ո՞րն է հայ ժողովրդի հավերժության գրավականը:
- Հայ ժողովուրդը մեն- մենակ չի կրնա ապրի...
Մեր ազգը ախպեր ու ընգեր շատ է սիրել և շատ կսիրե: Սիսն առանց Մասիսի չի կրնա, ինչպես որ Լենինականս՝ առանց Արագածիս...
- Ինչու՞ են լենինականցիներն այդքան սրամիտ:
- Տեղները բարձր է. Աստծուն ավելի մոտ են։ Կգա ժամանակ, Մասիսին էլ կմոտենան: Դարը կլավանա:
- Որպես Մասիս և Արարատ սարի երգիչ՝ ի՞նչ կասես ՛ «Արարատ» թիմի մասին:
- Եթե «Արարատն» Արարատը միշտ իր հոգու մեջ չպահե, չի կրնա հաղթե...
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ