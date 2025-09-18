Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » Իսկ Տերունական աղոթքը «ծերունական» իմացողները կսկսեն խոսել եկեղեցական ռեֆորմների անհրաժեշտությունից

Իսկ Տերունական աղոթքը «ծերունական» իմացողները կսկսեն խոսել եկեղեցական ռեֆորմների անհրաժեշտությունից

Իսկ Տերունական աղոթքը «ծերունական» իմացողները կսկսեն խոսել եկեղեցական ռեֆորմների անհրաժեշտությունից
18.09.2025 | 11:56

«Բենֆիկան» Չեմպիոնների լիգայում սեփական հարկի տակ կպարտվի «Ղարաբաղին», բայց այդ հաղթանակից ոչ ոք չի ուրախանա: Որովհետև Ղարաբաղում էլ հայ չի մնացել, իսկ ակումբն ադրբեջանական է:

Հայաստանի ջոջերը կսկսեն ակտիվ պայքարել Արարատ լեռան նկարների դեմ ու այդ պայքարը մի այնպիսի լուրջ, իմաստուն, հայրենասիրություն ճառագող դեմքերով կներկայացնեն, կարծես թե լեռը հետ են բերել:

Տերունական աղոթքը ՝ «Ծերունական» իմացող ամորալ դեբիլները կսկսեն խոսել եկեղեցական ռեֆորմների անհրաժեշտությունից, իսկ երկրի գլխավոր վուայերիստը ժամանակ առ ժամանակ ժողովրդին կներկայացնի այս կամ այն արքեպիսկոպոսի սեքսուալ քաջագործությունները:

Թմրանյութը փաստացի կօրինականացվի, բառիգությունը կդառնա հարգի:

Քաղաքները համայնքներ կդառնան, գյուղական համայնքները կդատարկվեն:

Շուշին Շուշա կդառնա:

Անպատիվ գեներալներն իրար հերթ չտալով, փորերը ցցած զգաստ կկանգնեն այս ամենն իրականացնողների առաջ, իսկ լրագրողներն ու պոռնիկներն ինչպես միշտ՝ ով շատ տվեց:

Սա Հայաստանն է:

Տուն կորցնելուց ավելի արսափելի բան կա. դա նման մոզերի հետ այսքան փոքր երկրում ապրելն է :

Արթուր ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 269

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Մասիսը հայի տեսողության մասնիկն է
Մասիսը հայի տեսողության մասնիկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.