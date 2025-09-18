Արարատ լեռը առաջինը քրիստոնեություն ընդունած Հայ ազգի համար հոգևոր խորհրդանիշ է

«Լավ կլինե՞ր, որ Ադրբեջանը իր կնիքի վրա Խուստուփ նկարեր, իսկ Թուրքիան էլ Արագած»: Հարգելիներս, նախ, Ադրբեջանը չի նկարում, այլ բազում մարդկային զոհ պատճառելով, Հայաստանից ռազմական գործողություններով կոնկրետ տարածք է զավթում: Իսկ եթե նկարում է, ապա այդ երկրի նախագահի անմիջական հովանավորությամբ այնպիսի քարտեզ է նկարում, որտեղ ողջ Հայաստանը պատկերված է որպես «արևմտյան ադրբեջան», իսկ հայ ժողովրդին բնորոշում է անպարկեշտ մակդիրներով:
Արարատ լեռը առաջինը քրիստոնեություն ընդունած Հայ ազգի համար, նախ՝ միանշանակ հոգևոր խորհրդանիշ է, իսկ իրենցը կիսալուսինն է: Բարեկամությունը ենթադրում է, որ պետք է լիներ այս պարզունակ մտքերը գոնե նվազագույն չափով ընկալելու պատրաստակամություն, ինչին նաև մենք պետք է նպաստենք, ոչ թե տարվենք վերջ չունեցող անմիտ ծայրահեղություններով: Գիտեմ, հանրահայտ մտքեր եմ ասում, բայց ինչ արած ...
Գևորգ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ