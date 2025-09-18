Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » Հայրենի հողից մտքով ու հոգով հրաժարվելը նշանակում է հրաժարվել հայ լինելուց

Հայրենի հողից մտքով ու հոգով հրաժարվելը նշանակում է հրաժարվել հայ լինելուց

Հայրենի հողից մտքով ու հոգով հրաժարվելը նշանակում է հրաժարվել հայ լինելուց
18.09.2025 | 15:13

Կրկին հիշեցնեմ սրբազան Արարատ-Մասիսի մասին մեր ռազմիկ-պատմիչ Եղիշեի քիչ հայտնի խոսքը` ասված տակավին 5-րդ դարում.

«Երկու գետով և [Նոյյան] տապանով շատ ավելի բարձր ենք, քան բազում [ազգերը]»։

(Գրաբար բնագրում այսպես է. «Երկու գետով եւ տապանաւն գեր ի վերոյ եմք, քան զյոլովս»։)

Արարատն էլ է մերը, Արցախն էլ, Նախիջևանն էլ, Վանն էլ, Մուշն էլ, Սասունն էլ... Իսկ ով հակառակն է քարոզում՝ կա՛մ հայ չէ, կա՛մ էլ արդեն անդառնալիորեն ուծացած էակ է։

Որովհետև հայոց հողը մեր ինքնությունն է՝ մեր էության անբաժան հիմնարար մասնիկը։ Սա ուղիղ առնչություն ունի ռազմավարական ու քաղաքական իրականության հետ, թեկուզև ՀՀ քաղաքական վայ-«վերնախավը» երբեք պատրաստ չեղավ ու իրապաշտություն չցուցաբերեց՝ ըմբռնելու այդ ճշմարտությունը։ Բայց մենք հիշելու ենք՝ հայրենի հողից մտքով ու հոգով հրաժարվելը նշանակում է հրաժարվել հայ լինելուց։

Արմեն Այվազյան

Դիտվել է՝ 259

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Մասիսը հայի տեսողության մասնիկն է
Մասիսը հայի տեսողության մասնիկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.