Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » «Բացառիկ խաղաղություն»

«Բացառիկ խաղաղություն»

«Բացառիկ խաղաղություն»
18.09.2025 | 17:12

«Մինչ օրս հայ հասարակությունը կառավարվել է արմատականների կողմից։ Նրանք ապրել են դատարկ երազանքների, հիվանդ մտածողության, նոր տարածքների ձեռքբերման և «ծովից ծով Հայաստանի» վրա կառուցված պետականության երազանքով և տեսել են դրա դառը հետևանքները։ Եթե նրանք ցանկանան այսպես շարունակել, ապա կբախվեն ավելի մեծ ողբերգությունների։ Ընդհանուր առմամբ, Հայաստան կոչվող պետության գոյությունը կարող է կասկածի տակ դրվել»:

Սա ասում է ադրբեջանցի պատգամավոր Արզուխան Ալիզադեն, հավելելով, որ եթե Ադրբեջանի կողմից պարտադրվող սահմանադրական փոփոխություններին հայ հանրությունը «ոչ» ասի, ապա դա ծանր հետևանքներ կունենա։

Սա շատ համահունչ է այն քաղաքականությանը, որն իրականացնում է «Քանդենք պետությունը» կուսակցությունը՝ մշտապես առաջնորդվել պատերազմի սպառնալիքով՝ սեփական հանրությանը հարկադրելով գործել ընդդեմ անկախության ու ինքնիշխանության և հանուն «խաղաղության»։

«Պատերազմը խաղաղություն է։ Ազատությունը ստրկություն է։ Տգիտությունն ուժ է». Օրուելի «1984»-ի հայտնի խոսքերը ավելի քան արդիական են այսօր։

Իսկ Ադրբեջանից եկող սպառնալիքները, ատելության ու թշնամանքի քարոզը պետական մակարդակով աննկատ պետք է թողնել, չէ՞ որ դա խանգարում է «կեղծապետության» կառուցմանը, որտեղ Անկախության հռչակագրից հրաժարումը անկախություն է, իսկ մեզ «թշնամի» կոչելը ու մեր պետության դեմ զավթողական ծրագրերի մշակումը՝ «բացառիկ խաղաղություն»:

Տաթևիկ Հայրապետյան

Դիտվել է՝ 172

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Մասիսը հայի տեսողության մասնիկն է
Մասիսը հայի տեսողության մասնիկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.