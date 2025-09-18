Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Թուրքիայի նախկին վարչապետը հերքում է Նիկոլի սուտը՝ Թուրքիայի պահանջով է հանվել Արարատ սարի պատկերը

Թուրքիայի նախկին վարչապետը հերքում է Նիկոլի սուտը՝ Թուրքիայի պահանջով է հանվել Արարատ սարի պատկերը
18.09.2025 | 18:26

Նիկոլ Անհողն այսօր հայտարարել է, որ Արարատի պատկերը դրոշմակնքից հանել են առանց Թուրքիայի սպառնալիքի։

Կապիտուլյանտ ոչնչությունը հերթական սուտն է արտաբերել։

2020 թ֊ի նոյեմբերի 9֊ից հետո Անկարայի` Հայաստանի սիմվոլների վրայից Արարատ լեռան հեռացման պահանջի մաին բազմիցս է գրվել մամուլում։

Բայց 2024 թ֊ի մարտի 14֊ին ելույթ ունենալով Բաքվի 11֊րդ գլոբալ ֆորումի բացմանը և ընթերցելով Էրդողանի ողջույնի խոսքը Թուրքիայի նախկին վարչապետ և Էրդողանի մտերիմ ընկեր և զինակից Բինալի Յըլդըրըմն իր ելույթի ժամանակ բարձրաձայնել է Անկարայի շանտաժ֊նախապայմանները, որոնց կատարումից հետո նոր Թուրքիան կկարգավորի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։

Բազմաթիվ պահանջներ Նիկոլն արդեն ստրկամտորեն կատարել է, ինչպես, օրինակ, Զանգեզուրի միջանցքի տրամադրումը։

Յըլդըրըմը Հայաստանին ուղղված իր պահաջների մեջ նշում է նաև Բաքվի պահանջը` փոխել Հայաստանի Սահմանադրությունը, ինչպես նաև Հայաստանի զինանշանի վրայից հանել Արարատ լեռը, որը և անում է Նիկոլը` սկզբնական շրջանում այն հեռացնելով մուտքի և ելքի դրոշմակնիքից։

Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

Հ․Գ․

Նիկոլի սուտը ապացուցող հոդվածի հղումը`

https://radar.am/hy/news/world-2620889859/

