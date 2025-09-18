Լիակատար ուրախություն
18.09.2025 | 21:59
Սեպտեմբերի 19
Այս բաները ձեզ ասացի, որ ձեր ուրախությունը
լիակատար լինի (Հովհ. ԺԵ. 11)։
- Իմացե՛ք, այն ճշմարտությունները, որ սովորեցնում եմ ձեզ և անցյալում իմ աշակերտներին ասվածները - այդ ամենը բոլորը տալիս եմ ձեզ` լիակատար ուրախություն ունենալու համար:
ՈՒրախություն փնտրեք կյանքի մեջ: Որոնեք այն, ինչպես թաքցրած գանձը կորոնեիք: Սիրեք ու խնդացեք: Տիրոջ մոտ գտեք ձեր ուրախությունը:
Զվարթացեք Իմ ներկայության մեջ: Ես կատարյալ ուրախություն ցանկացա Իմ աշակերտներին. կամեցա, որ նրանք միշտ ունենան այն: Եթե նրանք իրենց առօրյա կյանքն ապրեին Իմ վարդապետության համաձայն, նրանք, անշուշտ, կունենային այյդ կատարյալ ուրախությունը:
Մեկնաբանություններ