18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » Աղոթարան

Աղոթարան

Աղոթարան
18.09.2025 | 22:00
Տեր ամենակալ, շնորհող և սիրող Աստված,
շնորհակալությամբ ծնկի եմ գալիս Քո առաջ այս նոր օրվա լուսաբացին։
Օրհնություն է, որ կրկին տեսնում եմ արևի լույսը, որ շնչում եմ կյանքի շունչը,
և կարող եմ վերստին փառաբանել Քեզ։
Տեր,օրհնի՛ր իմ այս օրը,
որ քայլերս լինեն Քո լույսի մեջ և Քո զորությամբ ամրացրու ինձ,
որպեսզի չընթանամ սխալ ճանապարհով։
Եթե ընկնեմ, ձեռքս բռնի՛ր։
Եթե մոլորվեմ, ետ դարձրու։
Եթե թուլանամ, զորացրու։
Տեր, ես իմ ամբողջ կյանքը Քեզ եմ վստահում․
իմ երազները, իմ մտահոգությունները, իմ ապագան։
Քանզի գիտեմ, որ Քո կամքը միշտ բարի է,
իսկ Քո շնորհը՝ անսահման։
Եվ թող Քո հավերժական սերը թագավորի մեր սրտերում այժմ և միշտ և հավիտյանս
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
.