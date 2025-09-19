Եկեղեցու դեմ ամենակեղտոտ արշավին մասնակցած շան որդին դուրս է եկել ու լացակումած պատմում է, թե իբր 2021-ին իրեն «ստիպել են» հանրահավաքների գնալ։
Լավ, շան որդին թող մի քանի հարցի պատասխանի։
* Եթե ստիպել էին, ինչու՞ չբարձրաձայնեցիր հենց 2021-ին։
* Իսկ երբ նույն թվականին քո էջում գրառում էիր անում՝ «վարչապետի հրաժարականի» պահանջով, դա էլ էր ստիպողաբա՞ր, թե՞ քո իսկ ցանկությամբ։
* Բացատրի՛ր էլի՝ ո՞ր սկզբունքներով ես կարծում, որ Հայաստանի ղեկավարը պետք է լինի «Կադիրովի նման մեկը»։
* Ճշմարի՞տ է, թե՞ ոչ, որ դու «ստախոսի» ու «կեղտոտ սեռական հակումներ» ունեցողի համբավ ունես։
* Ճշմարի՞տ է, թե՞ ոչ, որ քո դավաճանության դիմաց քեզ հողատարածք են նվիրել Հովհաննավանքի մոտ։
*Քո ելույթները նախապես համաձայնեցվա՞ծ են որոշ մարդկանց հետ, թե՞ ինքնուրույն ես խոսում։
* Կա՞ մի խայտառակ փաստ, որի պատճառով վախենում ես ու դարձել ես հլու-հնազանդ ծառա։
Վերջում մեկ բան՝
Շան լակոտ, ժողովուրդը պահանջում է պատասխան. հանուն ինչի՞ դավաճանեցիր Հայրենիքին, Եկեղեցուն, Վեհափառ հայրապետին ու հայ ժողովրդին։
Նարեկ ՊԱՐՈՆՅԱՆ