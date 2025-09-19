Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Նորություններ » Հանուն ինչի՞ դավաճանեցիր Հայրենիքին, Եկեղեցուն, Վեհափառ հայրապետին ու հայ ժողովրդին

Հանուն ինչի՞ դավաճանեցիր Հայրենիքին, Եկեղեցուն, Վեհափառ հայրապետին ու հայ ժողովրդին

Հանուն ինչի՞ դավաճանեցիր Հայրենիքին, Եկեղեցուն, Վեհափառ հայրապետին ու հայ ժողովրդին
19.09.2025 | 10:51

Եկեղեցու դեմ ամենակեղտոտ արշավին մասնակցած շան որդին դուրս է եկել ու լացակումած պատմում է, թե իբր 2021-ին իրեն «ստիպել են» հանրահավաքների գնալ։

Լավ, շան որդին թող մի քանի հարցի պատասխանի։

* Եթե ստիպել էին, ինչու՞ չբարձրաձայնեցիր հենց 2021-ին։

* Իսկ երբ նույն թվականին քո էջում գրառում էիր անում՝ «վարչապետի հրաժարականի» պահանջով, դա էլ էր ստիպողաբա՞ր, թե՞ քո իսկ ցանկությամբ։

* Բացատրի՛ր էլի՝ ո՞ր սկզբունքներով ես կարծում, որ Հայաստանի ղեկավարը պետք է լինի «Կադիրովի նման մեկը»։

* Ճշմարի՞տ է, թե՞ ոչ, որ դու «ստախոսի» ու «կեղտոտ սեռական հակումներ» ունեցողի համբավ ունես։

* Ճշմարի՞տ է, թե՞ ոչ, որ քո դավաճանության դիմաց քեզ հողատարածք են նվիրել Հովհաննավանքի մոտ։

*Քո ելույթները նախապես համաձայնեցվա՞ծ են որոշ մարդկանց հետ, թե՞ ինքնուրույն ես խոսում։

* Կա՞ մի խայտառակ փաստ, որի պատճառով վախենում ես ու դարձել ես հլու-հնազանդ ծառա։

Վերջում մեկ բան՝

Շան լակոտ, ժողովուրդը պահանջում է պատասխան. հանուն ինչի՞ դավաճանեցիր Հայրենիքին, Եկեղեցուն, Վեհափառ հայրապետին ու հայ ժողովրդին։

Նարեկ ՊԱՐՈՆՅԱՆ

