19.09.2025 | 11:23

Իմ կողմից հարգված լրագրող, «Մերոնք» շարքի հեղինակ Սուրեն Սարգսյանը եթերում անեկտոդ է պատմում .

- ...մեկը դիմացինին հարցնում է՝ կուզեի՞ր ձի լինել: Դիմացինն էլ թե՝ չէ՛, չէի ուզենա:

Հարցնողն էլ թե ՝ դե այդպես էշ էլ մնա։

Սուրեն ջան, իսկ գիտե՞ս, որ Հայնրիխ Հայնե գերմանացի բանաստեղծը ինչպես

է շարունակել այդ անեկտոդը, բայց արդեն լուրջ.

երկարականջ էշը, դունչը լիզելով,

Այսպես բարբառեց ձայնով դուրեկան՝

Ես իմ գլուխը չեմ տա փորձանքի,

Ինչպիսին էլ, որ լինի ապագան:

Այո, ձեզ համար, հպարտ ձիերիդ,

Սարսափելի է վաղն արդեն դառնում,

Բայց մեզ, եղբայր իմ, համեստ էշերիս.

Եվ ոչ մի վտանգ չի սպառնում:

Շեկ լինենք, նախշուն, սև թե սպիտակ,

Էշն իր ապրուստը միշտ էլ կունենա,

Էշը կմնա միշտ էլ պիտանի:

Այս հին աշխարհը իր կարգով կընթանա,

Եվ բնության մեջ շատ բան կփոխվի,

Բայց բնության պես հավետ անփոփոխ

Էշը կմնա, կհարատևի...

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

