ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
19.09.2025 | 11:30

Ռուսերենում մի հետաքրքիր արտահայտություն կա՝ «поймать кураж», որը դիպուկ բնորոշում է Հայաստանի արդի իշխանությունների վարքագիծը: Սրանք՝ ՆՓ & ՔՊ контора-ն, 2018թ.-ին ճարպկորեն ձեռք բերելով ինքն իրեն «ինադու ընկած» հայ ժողովրդի անունից գործելու «թավշյա, ապա նաև պողպատյա» մանդատ, լծվեց Հայաստանն ու Արցախը հայկականությունից մաքրելու «ծանր և պատասխանատու» գործին, որն «հաջողությամբ» իրականացնում է առ այսօր:

Աներկբա է, որ Արցախի մասով контора-ի գրանցած արդյունքներն առավել քան «տպավորիչ են»: Արդեն երկու տարի է Արցախում ոչ միայն հայկականության որևէ դրսևորում չկա, այլև ընդհանրապես հայ չկա և հայկական Արցախն այլևս հուշ է այնպես, ինչպես հուշ են հայկական Մուշն ու Վանը, Կարսն ու Անին…պատմական Հայաստանի մնացած նահանգներն ու գավառներն էլ ձեզ փեշքեշ:

Հիմա հերթը Հայաստանինն է՝ վերացնել այն ամենը, ինչն իր մեջ հայկականություն է պարունակում և արդյունքում ձևավորել թուրք-ադրբեջանական դուետի վերահսկողության տակ գործող «պետական» մի ամորֆ միավորում, որի անունը կնքել են «իրական Հայաստան» և որը հայ էթնոսի ազգային ինքնության և պատմական հիշողության, համազգային իղձերի և արժանապատվության հետ կապ կունենա այնքանով, ինչքանով կապ ունի Մադագասկար կղզի-պետությունը շվեդների կամ կորեացիների ազգային ինքնության և պատմական հիշողության հետ:

Զերծ մնալով контора-ի ազգակործան գործողությունները ողջ ծավալով և խորությամբ ներկայացնելու գայթակղությունից, որն անելու դեպքում տասնյակ հաստափոր հատորներ կձևավորվեն, բավարարվենք դիտարկմամբ, որ հայկականությունը Հայաստանից «դուրս վռնդելու» գործում այլևս չտեսնելով որևէ հակազդեցության ինքն իրեն «ինադու ընկած» հայ ժողովրդի կողմից, контора-ի անդամներն անում են այն ամենը ինչ խելքներին փչի… պատկերավոր ասած՝ «кураж поймали» և Հայաստանի պարագայում ևս ձգտում են գրանցել «տպավորիչ արդյունքներ»՝ համարժեք արցախյան արդյունքներին:

ՈՒրացման «кураж поймали»… և ուրանում են՝ ինքնությունը, հավատքը, հիշողությունը:

Ռուսերենում մի տարածված խոսք էլ կա՝ «всё хорошо, что хорошо кончается»:

Աներկբա է, որ ՆՓ & ՔՊ контора-ի ուրացման այս «куражная» էպոպեան լավ ավարտ չի ունենալու, ընդհակառակը՝ վստահաբար կարելի է ասել, որ այն լինելու է դաժան, եթե ոչ ողբերգական:

Ես տեսնելու եմ դա:

Հայ ժողովուրդը տեսնելու է դա:

Ողջ աշխարհն է տեսնելու դա:

Արգամ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

