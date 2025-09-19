Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » Արցախի վերջին կռիվը պետք է ուսումնասիվի և իր արժանի տեղը զբաղեցնի մեր ռազմական պատմության մեջ

Արցախի վերջին կռիվը պետք է ուսումնասիվի և իր արժանի տեղը զբաղեցնի մեր ռազմական պատմության մեջ

Արցախի վերջին կռիվը պետք է ուսումնասիվի և իր արժանի տեղը զբաղեցնի մեր ռազմական պատմության մեջ
19.09.2025 | 12:40

Ընդհանուր առմամբ, կարելի է պնդել, որ 24 ժամ տևած մարտերի ընթացքում Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերը շարքից հանել են ավելի քան 700 ադրբեջանցի զինվորականի։

Առանց դիմադրության և «կրակոցների» մեկ օրվա ընթացքում հակառակորդը չէր կրի նման քանակի կորուստներ։

Մեկ օրվա կտրվածքով հակառակորդը երբեք այսքան մեծաքանակ կորուստներ չի ունեցել ո՛չ 2020-ի պատերազմում, ո՛չ 2022-ի աշնանը Հայաստանի դեմ ագրեսիայի ժամանակ։

Եթե, օրինակ, վերցնենք 2020-ին Շուշիի գրավման ադրբեջանական գործողությունը, ապա հակառակորդը պաշտոնապես ընդունել է, որ այդ գործողության ընթացքում մոտ 385 զոհ է տվել։ Բայց այս բոլոր կորուստներն ընդգրկում են նաև Սղնախի, Քարին տակի և Շոշի մարտերը և դրանք տևել են հոկտեմբերի վերջից մինչև նոյեմբերի 10-ը։

Բացի այդ, հակառակորդին հայտնի էին հաղորդակցության գրեթե բոլոր ուղիները, հակաօդային պաշտպանության և հրետանու տեղակայման դիրքերը, կապի գծերն ու միջոցները, բանակում մարտական անձնակազմի քանակը, այդ թվում՝ մարտական դիրքերում, ինչպես նաև զենքի տեսակներն ու քանակը։

Նման պայմաններում, հակառակորդին տեխնիկապես և թվով զիջող (գումարած 2020-ի պատերազմից հետո վերջին երեք տարիների ընթացքում կուտակված բազմաթիվ բացասական գործոնները), հայ զինվորները մտան մարտի մեջ։

Ամենակարևորը՝ Արցախի բարոյահոգեբանորեն ճնշված բնակչությունն ամբողջությամբ կորցրել էր սեփական ուժերի նկատմամբ հավատը և Հայաստանից ռազմական օգնության հույսը։

Ամփոփելով, անհրաժեշտ ենք համարում շեշտել, որ մեկօրյա պատերազմը ճիշտ չէ դիտարկել միայն ըստ հետևանքների, որն էր կապիտուլյացիան և էթնիկ զտումը։ Չնայած ուժերի խիստ անհավասարությանը՝ Ադրբեջանը բախվել է կոշտ դիմադրության և ծանր գին է վճարել։ Հակառակորդը կիրառել է իր բանակի էլիտան և տվել է Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի զոհերի և վիրավորների թվին համադրելի կորուստներ։

Արցախի վերջին կռիվը պետք է ուսումնասիվի և իր արժանի տեղը զբաղեցնի մեր ռազմական պատմության մեջ։ Ցանկացած մանիպուլյացիա այս թեմայով, մեղմ ասած, տեղին չէ և վիրավորանք է այն մարդկանց հասցեին, որոնք անհույս իրավիճակում կռվել և իրենց կյանքն են տվել։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ․Գ․

Առավել հանգամանալից՝

Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ռազմական փորձագետ ՝ Էդուարդ Առաքելյանի «Արցախյան մեկօրյա պատերազմը. թվեր ու փաստեր՝ ընդդեմ կեղծիքի» հրապարակման մեջ։

Հղումը՝

https://www.civilnet.am/news/806763/

Դիտվել է՝ 258

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էրդողանը թքած ունի արդարության վրա, նա սովորական բռնապետ է, որ օգտվում է առիթից

Էրդողանը թքած ունի արդարության վրա, նա սովորական բռնապետ է, որ օգտվում է առիթից

Պատասխանելով Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հայտարարությանը՝ Երուսաղեմի մասով, Էրդողանը հայտարարել է.
«Մենք՝ որպես մահմեդականներ, անգամ մի քայլ հետ չենք քաշվի մեր իրավունքներից Արևելյան Երուսաղեմում»...

Սոցցանցային գրառումներ

Անօգուտը
Անօգուտը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.