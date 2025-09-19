Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Իսկ ի՞նչ է եղել, որ Ալիևի մարսողությունը խանգարվել է

19.09.2025 | 14:18

Գրում եք, թե Ալիևը չի կարողանում մարսել Ղարաբաղը:

Իսկ ի՞նչ է եղել, որ մարսողությունը խանգարվել է:

ՄԱԿ -ի 50 հոդվածի համապատասխան, ռազմական ճանապարհով հարցը լուծեց:

Հիմա էլ, Վաշինգտոնում, Թրամպի հզոր վկայությամբ նախաստորագրված պայմանագրի 6-րդ՝ միայն առաջին հայացքից անմեղ հոդվածով, այն է՝

«Կողմերը ձեռնպահ կմնան միմյանց ներքին գործերին միջամտելուց», Հայաստանի և՛ ներկա , և՛ ապագա սերունդներին, որոնք Արցախի ճակատագրի շահառուներ են, արգելում է խառնվել Ադրբեջանի ներքին գործ հանդիսացող Արցախի հարցին:

Հայաստանի կողմից Արցախի հարցի ցանկացած արծարծում, կնշանակի խաղաղության պայմանագրի չեղարկում:

Ենթադրենք Երևանում չեն հասկացել 6-րդ հոդվածի իմաստը, Վաշինգտոնում էլ չեն հասկացե՞լ...

Չի կարելի այդքան ծիծաղելի լինել։

Էլ չխոսած նախաստորագրված պայմանագրի 4-րդ և 7 -րդ հոդվածների մասին։

Չէ մի չէ, մարսել չի կարողանում...

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

