Աշխարհակարգային վերափոխումների հախուռն ժամանակաշրջանում տարածաշրջանը վերակառուցելու քաղաքական փորձ

Երկու տարի առաջ` 2023 թ. սեպտեմբերի 19-ին, Պրահայի պայմանավորվածությանը տրվեց գործնական տեսք, և իրագործվեց Արցախի հայաթափումը։ Գործընթաց, որն անավարտ էր մնացել 44-օրյա պատերազմի արդյունքում` կապված նախ և առաջ Ռուսաստանի «անցանկալի» միջամտության ու Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրի հետ։
Պրահան, որքան էլ Նիկոլն ու Ալիևը ներկայացնեն այն որպես բեկում խաղաղության ճանապարհին, սադրանք էր՝ ուղղված Անդրկովկասում ռուսական շահերի ու դերակատարության դեմ։ Ավելին, այն ուղղակի սադրանք չէր, որը կարող է անհատույց մնալ, այլ աշխարհակարգային վերափոխումների հախուռն ժամանակաշրջանում տարածաշրջանը վերակառուցելու անցանկալի քաղաքական փորձ էր` պայմանավորված ուկրաինական ռազմաճակատում Ռուսաստանի ունեցած որոշակի դժվարություններով։
Ադրբեջանը հատուցում է այսօր հենց դրա համար և դեռ հատուցելու է։ Հատուցելու է նաև Հայաստանը, եթե մոտ ապագայում տեղի չունենան ներքաղաքական հիմնարար փոփոխություններ, որի արդյունքում երկիրը կվերադառնա 2020 թ. նոյեմբերի 9-ի քաղաքական ուղեծիր։
Գարեգին Պետրոսյան