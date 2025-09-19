Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Ճաշակեցեք ու վստահեք

Ճաշակեցեք ու վստահեք

Ճաշակեցեք ու վստահեք
19.09.2025 | 21:59
Սեպտեմբերի 20
Ճաշակեցեք և տեսեք, որ քաղցր է Տերը (Սող. ԼԴ)։
Աստված բարի է. վստահեք Իրեն։
Իմացեք, որ ամեն ինչ լավ է։ Ասեք շարունակ՝ Աստված բարի է։
Ներկան ու ապագան, ինչպես որ կան, Իր ձեռքը հանձնեք, իմանալով, որ Նա բարի է։ Նա կարող է կարգ ու կանոն ստեղծել քաոսից, չարիքից՝ բարիք, խռովությունից՝ խաղաղություն։
Ես և Հայրը մեկ ենք։ Մենք մեկ ենք նաև բարիք անելու կամեցողությամբ։
Աստծո համար Իր զավակներին բարիք անելը նշանակում է մասնակից դարձնել նրանց Իր բարությանը։
Աստված Բարի է։ Նրա միակ կամքն է Իր բարությունը առատորեն հեղել ձեզ վրա և Աստված, անշուշտ, կանի այս։
Միայն թե վստահեք, հեռացրեք ձեզնից վախը։
Էրդողանը թքած ունի արդարության վրա, նա սովորական բռնապետ է, որ օգտվում է առիթից

Էրդողանը թքած ունի արդարության վրա, նա սովորական բռնապետ է, որ օգտվում է առիթից

Պատասխանելով Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հայտարարությանը՝ Երուսաղեմի մասով, Էրդողանը հայտարարել է.
«Մենք՝ որպես մահմեդականներ, անգամ մի քայլ հետ չենք քաշվի մեր իրավունքներից Արևելյան Երուսաղեմում»...

Անօգուտը
Անօգուտը

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
