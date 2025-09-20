Ահա հրեշավոր դեմքն այն պոռնիկ Եվրամիության, ուր Նիկոլ հայադավը և իր ոհմակն ուզում են քարշ տալ Հայաստանը

Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ հայադավը և իր ոհմակը (չարախումբը), ինչպես արդեն հայտնի է, այս տարեսկզբից սկսել են Հայաստանը պաշտոնապես քարշ տալ դեպի Եվրամիություն (ԵՄ):
Նախ, Նիկոլ հայադավի կառավարությունը հավանություն է տվել Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթաց սկսելու վերաբերյալ արևմտամետ ուժերի (մի քանի արևմտամետ կուսակցությունների և կազմակերպությունների) օրենսդրական նախաձեռնությանը, որը ներկայացվել էր քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով:
«Հավանություն տալ «Հայաստանի Հանրապետության՝ Եվրամիությանը միանալու գործընթաց սկսելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությանը: Կառավարության առաջարկությունը սահմանված կարգով փոխանցել Ազգային ժողովի (խորհրդարանի) աշխատակազմին»,- նշված է կառավարության որոշման մեջ, որի նախագիծը ներկայացրել էր Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Արաբատ Միրզոևը (նույն ինքը՝ գործակալ Օմեգան): Հետո հերթը հասել է «Ազգային ժողով» կոչվածին…
Կառավարությունում նշել են, որ որոշման նախագծի հաստատումը «թույլ կտա ավելի իրատեսական դարձնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ակնկալիքները, որ այն կդառնա Եվրամիության լիիրավ անդամ»: Բացի այդ, կստեղծվի աշխատանքային միջավայր հետագա քննարկումների համար։
Վերոնշյալի առնչությամբ Նիկոլի գլխավորած կառավարության մանիպուլյացիան Հայաստանի քաղաքացիներին այն ակնկալիքների վերագրումն է, որոնք ունեն միայն երկրի քաղաքացիներից քչերը: Տողերիս հեղինակը, վստահ եմ, նաև Հայաստանի քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունը Եվրամիությանը վերաբերվում են որպես հայ ազգի և Հայաստանի թշնամու, նրա նկատմամբ նողկանքի և ատելության հիմնավորված և արդարացի զգացումից բացի, այլ զգացում չեն տածում:
Եվրամիության գիրկը ցանկանում են ընկնել Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող ԼԳԲՏ անձինք և…
Այլ խնդիր է, որ վերոնշյալ ակնկալիքն ունեն, ցավոք, Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող ԼԳԲՏ անձինք՝ իգացողները (լեսբուհիները), արվամոլները (գեյերը), երկսեռականները (բիսեքսուալները), տրանսգենդերները, որոնցից հայադավի ոհմակում քիչ չեն, ինչպես նաև ուրիշ այլասերվածներ, ինչպես, օրինակ, զոոֆիլները:
Ճշմարտության դեմ չմեղանչելու համար նշենք, որ ԵՄ- ին Հայաստանի անդամակցությանը կողմ են նաև Գռզոն, Գուրգեն Արսենյանը, Նիկոլի իշխանության կազմում գտնվող մի շարք օլիգարխներ, մեծ փողերի տեր այլ անձինք, որոնք հիմնականում Հայաստանի մյուս քաղաքացիների հաշվին ձեռք բերած գումարներով ուզում են երբ և որքան ցանկանան, ազատորեն, առանց մուտքի որևէ արտոնագրի, մուտք գործել ԵՄ ցանկացած պետություն և օգտվել ԵՄ անդամ պետւթյունների քաղաքացիների նույն իրավունքներից:
Միրզոևի խոսքով՝ վերջին տարիներին ԵՄ-ի հետ Հայաստանի հարաբերություններն ինտենսիվ և դինամիկ զարգացել են, Եվրամիությունը աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանին, մասնավորապես անվտանգության ոլորտում, դիտորդներ ուղարկելով Հանրապետություն, պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել տնտեսական զարգացմանը, տնտեսական կայունության ամրապնդմանը:
Ընթերցողներին, հատկապես Հայաստանի տարածքային կորուստներից հետո, կարծում ենք, արդեն հայտնի է, թե ԵՄ- ն անվտանգության ոլորտում ինչ «փայլուն աջակցություն» է ցուցաբերել Հայաստանին: Շատերը հավանաբար կհիշեն նաև մտահոգ ԶԼՄ- ների այն հրապարակումները, որ եվրոպական դիտորդներն այստեղ էին միայն լրտեսելու համար…
Ինչ վերաբերվում է ԵՄ- ի կողմից Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը, տնտեսական կայունության ամրապնդմանն աջակցելու պատրաստակամություն հայտնելուն, ապա այդ աջակցությունն առայժմ պատրաստակամություն հայտնելուց կամ սին խոստումներից այն կողմ անցե՞լ է… Հայաստանի շարքային քաղաքացիներն ամեն օր իրենց առօրյա կյանքւմ և սոցիալական կարիքներում զգում են երկրի տնտեսական վիճակը:
Որպես օրինագծին հավանություն տալու օգտին փաստարկ, արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնողը հայտարարել է, որ դրա համար առկա հանգամանքներից մեկն էլ այն է, որ ԵՄ- ն քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն է ծավալել Հայաստանում՝ ցույց տալով աջակցություն երկրում ժողովրդավարությանը (իրականում վերջին բառի փոխարեն կարդալ՝ ԼԳԲՏ- ների ու նրանց պաշտպանների, քայքայիչ և ամբողջատիրական աղանդների «իրավունքներին», ինչպես նաև 2018- ի «թավշյա» աղետին ու դրա հետագա շարունակմանը…):
Չէ, Նիկոլ, հաճույք ստանալ ու կույս մնալ այս դեպքում չի ստացվելու…
Վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողն, իր հերթին, հայտարարել է, որ օրինագծի ընդունումից հետո Հայաստանը պետք է համապատասխան ճանապարհային քարտեզ մշակի ԵՄ- ի հետ:
«Այս որոշմամբ մենք վերահաստատում ենք, որ անկախ արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է մեր շահերի վրա, և այն տեղավորվում է հավասարակշռման քաղաքականության և արտաքին քաղաքականության հավասարակշռվածության մեջ… Հայաստանի կառավարությունը դեմ չէ այս նախաձեռնությանը (արևմտամետ ուժերի.- Ա. Հ.)՝ առավել ևս, որ այս նախաձեռնությանը բխում է մեր հայտարարած թեզերից»,- հայտարարել է Նիկոլ հայադավը:
Հայաստանի գերագույն գլխավոր կեղծարարը կեղծել է նախ այն առումով, որ Հայաստանն անկախ արտաքին քաղաքականություն ունի, իրականում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կախված է ԵՄ- ից, Եվրախորհրդից, ՆԱՏՕ- ից, Արևմուտքից և, առավելապես, Արևմուտքի գլոբալիստական, ջհուդամասոնական ուժերից: Անժխտելի փաստ է, որ Հայաստանը վերջին մի քանի տարիներին ակտիվորեն մերձենում է ԵՄ- ին և հեռանում իր վաղեմի դաշնակից Ռուսաստանից։
Երկրորդ կեղծիքն այն է, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է մեր շահերի վրա, իսկ երրորդը հայտարարելն է, թե վերոնշյալ որոշումը կամ ԵՄ- ին Հայաստանի անդամակցությունը տեղավորվում է հավասարակշռման քաղաքականության և արտաքին քաղաքականության հավասարակշռվածության մեջ: Կեղծի՛ք է դա, քանի որ անհնար է միաժամանակ անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը (ԵԱՏՄ- ին) և նրա նկատմամբ թշնամական քաղաքականություն վարող Եվրամիությանը: Ինչպես ակնհայտ է, երեքը մեկում, այսինքն՝ երեք կեղծիք մեկ հայտարարության մեջ:
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի միանգամայն ճշմարիտ դիտարկմամբ, Հայաստանին ավելի ձեռնտու է լինել ԵԱՏՄ- ում, իսկ միանգամից երկու կազմակերպության մասնակցել չի կարելի։
Չի կարելի լինել և՛ ԵՄ, և՛ ԵԱՏՄ անդամ
Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը դեռ հունվարին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանն ունի Եվրամիությանը մասնակցելու ինքնիշխան իրավունք, սակայն երկրին ձեռնտու է անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, քանի որ դա օգուտ է բերում Հանրապետությանը՝ որպես պետության, նրա ժողովրդին, իսկ Հայաստանի տնտեսական աճի տեմպերը միավորմանը մասնակցելու հետ կապված «չափվում են տոկոսներով»: Ընդ որում, չի կարելի լինել և՛ ԵՄ, և՛ ԵԱՏՄ անդամ:
«Լինել երկու տարբեր կազմակերպությունների անդամ, հիպոթետիկորեն դատողություններ անելով, պարզապես անհնար է,- հայտարարել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղարը:- Այստեղ մեկ մաքսային տարածք է, այստեղ՝ ապրանքների և ծառայությունների, մարդկանց և կապիտալի ազատ տեղաշարժի մեկ գոտի, այնտեղ՝ այլ նորմեր»։
Շարունակելի
Արթուր Հովհաննիսյան