20.09.2025
 
Մի անգամ խորհրդայնացումով բավարարվեինք, իրական Արարատն էլ մերը կլիներ, Անին էլ, Սուրմալուն էլ

20.09.2025 | 11:35

Հայաստան մուտք ու ելք վավերացնող շտամպի վրայից

Արարատ լեռան պատկերն հանելը ինձ հիշեցնում է Զորայր Խալափյանի վեպի վերնագիրը. «Եվ վերադարձնելով ձեր լուսանկարը՝․ ես սեր չեմ մուրում»։

Մեզ այդ պատկերն էր մնացել, դա էլ ձեզ...

Բայց ինչու՞ էր Արարատ սուրբ լեռից միայն պատկերը մնացել։ Քանիցս, հենց ՖԲ տիրույթում գրել եմ, նորից բարձրաձայնեմ, որովհետև մենք միակն ենք, որ երկու անգամ խորհրդայնացանք:

Մի անգամ խորհրդայնացումով բավարարվեինք, իրական Արարատն էլ մերը կլիներ, Անին էլ, Սուրմալուն էլ...

Հիմա այնպես չանենք․ որ կրկին, մի անգամ ևս ԱՆԿԱԽԱՆԱՆՔ...

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

