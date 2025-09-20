Արդեն հայտարարվել է, որ Հայաստանի Անկախության օրը՝ սեպտեմբեր 21-ին, այս տարի էլ զինվորական շքերթ չի լինի։ Կլինի փողոցներով ինչ-որ նվագախմբի քայլերթ:
Որքան հիշում եմ, 2018-ից սկսած ոչ մի անգամ չի էլ եղել զինվորական շքերթ:
Ինչու՞։
Որովհետև ՀԱՅ ժողովուրդն այդ շքերթները դիտելով, աննախադեպ հոգեկան ոգևորություն, ուրախություն, հպարտություն (լավ իմաստով) և հուսալիության զգացում է ապրում, իսկ այդ ամենը բնավ չի մտնում հայատյաց, թուրքի կամակատար իշխանության ծրագրերի մեջ։
Ցավալի է, բայց փաստ է:
Մարիամ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ