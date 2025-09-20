Պետություն vs հակապետություն

Եկեղեցի vs հակաեկեղեցի
«Մայր Հայաստան» vs «Քաղաքացիական պայմանագիր»
Շատ խորհրդանշական է, որ «Մայր Հայաստան» կուսակցության ձևավորման համագումարը տեղի է ունենալու սեպտեմբերի 21-ին՝ ՀՀ 3-րդ Հանրապետության անկախության օրը։
Օրը պատահական չէ ընտրված։
Խորհրդանշական է նաև, որ անկախության տոնի նախօրեին մեր անկախության, պետականության, ինքնության, եկեղեցու դեմ ուղղված համագումար է տեղի ունենում իշխող կուսակցության կողմից։
Մեր համագումարում առաջ կքաշվեն վաղվա Հայաստանի թեզերը և կներկայացվեն այսօր հնչեցրածների հակաթեզերը։
Հայկական ու թուրքական օրակարգերի հակադրություն է լինելու։ Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության և «Արևմտյան Ադրբեջանի՝ 4-րդ «հանրապետության» հակադրություն է լինելու։ Իրական խաղաղության և կեղծ խաղաղության հակադրություն է լինելու։
Անդրանիկ Թևանյան