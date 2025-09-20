Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.09.2025
 
«Որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից՝ Թուրքիան անսասանորեն աջակցել է ՈՒկրաինայի ինքնիշխանությանը և անկախությանը, մասնավորապես, իր էթնիկ հայրենակիցների՝ Ղրիմի թաթարների ծանր վիճակի լույսի ներքո: Թուրքիան կարևոր դեր է խաղացել գրեթե բոլոր հարցերում, որոնցով ես զբաղվել եմ որպես MI6-ի ղեկավար»,- հայտարարել է Բրիտանական գաղտնի հետախուզության ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։               
 
Նորություններ » Պետություն vs հակապետություն

Պետություն vs հակապետություն

Պետություն vs հակապետություն
20.09.2025 | 14:46

Եկեղեցի vs հակաեկեղեցի

«Մայր Հայաստան» vs «Քաղաքացիական պայմանագիր»

Շատ խորհրդանշական է, որ «Մայր Հայաստան» կուսակցության ձևավորման համագումարը տեղի է ունենալու սեպտեմբերի 21-ին՝ ՀՀ 3-րդ Հանրապետության անկախության օրը։

Օրը պատահական չէ ընտրված։

Խորհրդանշական է նաև, որ անկախության տոնի նախօրեին մեր անկախության, պետականության, ինքնության, եկեղեցու դեմ ուղղված համագումար է տեղի ունենում իշխող կուսակցության կողմից։

Մեր համագումարում առաջ կքաշվեն վաղվա Հայաստանի թեզերը և կներկայացվեն այսօր հնչեցրածների հակաթեզերը։

Հայկական ու թուրքական օրակարգերի հակադրություն է լինելու։ Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության և «Արևմտյան Ադրբեջանի՝ 4-րդ «հանրապետության» հակադրություն է լինելու։ Իրական խաղաղության և կեղծ խաղաղության հակադրություն է լինելու։

Անդրանիկ Թևանյան

Դիտվել է՝ 226

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էրդողանը թքած ունի արդարության վրա, նա սովորական բռնապետ է, որ օգտվում է առիթից

Էրդողանը թքած ունի արդարության վրա, նա սովորական բռնապետ է, որ օգտվում է առիթից

Պատասխանելով Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հայտարարությանը՝ Երուսաղեմի մասով, Էրդողանը հայտարարել է.
«Մենք՝ որպես մահմեդականներ, անգամ մի քայլ հետ չենք քաշվի մեր իրավունքներից Արևելյան Երուսաղեմում»...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր զոռբա իրականությունում պարտվելը հերոսություն է, չմո լինելը՝ առավելություն
Մեր զոռբա իրականությունում պարտվելը հերոսություն է, չմո լինելը՝ առավելություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.