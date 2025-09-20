Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից՝ Թուրքիան անսասանորեն աջակցել է ՈՒկրաինայի ինքնիշխանությանը և անկախությանը, մասնավորապես, իր էթնիկ հայրենակիցների՝ Ղրիմի թաթարների ծանր վիճակի լույսի ներքո: Թուրքիան կարևոր դեր է խաղացել գրեթե բոլոր հարցերում, որոնցով ես զբաղվել եմ որպես MI6-ի ղեկավար»,- հայտարարել է Բրիտանական գաղտնի հետախուզության ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։               
 
Անգրագետ, բայց իրեն ամեն ինչի գիտակ համարողը

Անգրագետ, բայց իրեն ամեն ինչի գիտակ համարողը
20.09.2025 | 15:01

Բա իմացա՞ք՝ հայկական ֆուտբոլը չի զարգանում, որովհետև մեր թիմերի անունները Վան ու Ալաշկերտ են, իսկ իտալական ֆուտբոլը զարգանում է, որովհետև իրենց թիմի անունը Միլան է: Գուշակեք, թե ֆուտբոլից ընդհանրապես բան չհասկացող, անգրագետ, բայց իրեն ամեն ինչի գիտակ համարող ո՛ր թափթփուկն է այս դալբայոբագույն մտքի հեղինակը: Հուշում՝ մի քանի օր առաջ էլ թատրոնում մշակութային փիլիսոփայություններով էր զբաղված, բայց թատրոնի մասին իր գիտելիքների ու պատկերացումների գագաթնակետը իրենց մանկապարտեզի հանդեսն է եղել: Նույնը բոլոր ոլորտներում է՝ պատմությունից սկսած, մինչև նորագույն տեխնոլոգիաներ: Չմոռանամ նշել նաև քաղաքականությունը: Ամբողջ կյանքում ատել եմ ոչնչից չհասկացող, բայց իրենց ամեն ինչի գիտակ համարող, ամեն ինչի մասին խոսող թափթփուկներին:

Արամ Աբաջյան

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
խոսափողահողմաղացների դեմ
.