Հորը տեսնել
20.09.2025 | 21:59
Սեպտեմբերի 21
«Տեր, Հորը ցույց տուր, և այդ բավական է
մեզ» (Հովհ. ԺԴ. 8)։
- Ի’մ որդիներ. արդեն երկար ժամանակ է, ինչ Ես ձեզ հետ եմ, ձեզ մոտ գալով` խոսել եմ ձեզ հետ, սակայն դուք դեռ Հորը չեք ճանաչել:
ՁերՀայրը անսահման տիեզերքի ներդաշնակ կարգն Իր իրավասության տակ պահող Աստվածն է: Նա այն է, ինչ Ես եմ: Այն անսպառ սերը, զորությունը, գեղեցկությունը, որ տեսնում եք Իմ մեջ, Իմ Հորից են գալիս:
Եթե այս տեսնեք՝ ճանաչեք Իմ Հորը և Ինձ, ինչպես որ կանք, այդքանն իսկ բավական է ձեզ, որպեսզի իրոք իմաստավորվի ձեր կյանքը և գոհացում պատճառի ձեզ, այս հենց այն է, ինչ հարկավոր է ձեզ:
