«Որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից՝ Թուրքիան անսասանորեն աջակցել է ՈՒկրաինայի ինքնիշխանությանը և անկախությանը, մասնավորապես, իր էթնիկ հայրենակիցների՝ Ղրիմի թաթարների ծանր վիճակի լույսի ներքո: Թուրքիան կարևոր դեր է խաղացել գրեթե բոլոր հարցերում, որոնցով ես զբաղվել եմ որպես MI6-ի ղեկավար»,- հայտարարել է Բրիտանական գաղտնի հետախուզության ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։               
 
Անկախությունը մեր ժողովրդի հավերժ արժեքն է, մեր պետականության հիմքը և մեր երեխաների ապագայի երաշխիքը
21.09.2025

Սեպտեմբերի 21-ը Հայաստանի անկախության օրն է: Այն օրը, երբ մեր ժողովուրդը հաստատեց իր դարավոր իրավունքը՝ ապրել ազատ ու անկախ։ Անկախությունը մեզ տրված չէ որպես նվեր, այն մեր ժողովրդի կամքի, պայքարի ու վճռականության պտուղն է։

Այսօր, սակայն, վտանգված է հենց այդ գաղափարը։ «Իրական Հայաստան» կոչված հայեցակարգը նպատակ ունի պետությունը վերածել աներազանք ժողովրդով` ցանկապատված մերկ տարածքի: Բայց այս հայեցակարգի ազդարարների իրական նպատակը իշխանությունը պահպանելն է՝ սեփական քաղաքական գոյությունը երկարաձգելու հանար։

Դա հակասում է մեր Հռչակագրին, մեր ազգային հիշողությանը և ապագայի նկատմամբ պատասխանատվությանը։ Մենք պարտավոր ենք ասել հստակ․ անկախությունը երբեք չի եղել և չի կարող լինել վարչակարգերի ինքնապահպանման միջոց։ Անկախությունը մեր ժողովրդի հավերժ արժեքն է, մեր պետականության հիմքը և մեր երեխաների ապագայի երաշխիքը։

Մեր իրական նպատակը միայն մեկն է՝ Նվիրական Հայաստանը. արժանապատիվ, ազատ ու ինքնիշխան պետություն։

Ուրեմն` շնորհավո´ր տոնդ, սիրելի՜ հայրենակից: Թող ապրի ու զորանա մեր Նվիրական Հայաստանը։

Դավիթ Անանյան

Տարածաշրջանային

Էրդողանը թքած ունի արդարության վրա, նա սովորական բռնապետ է, որ օգտվում է առիթից

Էրդողանը թքած ունի արդարության վրա, նա սովորական բռնապետ է, որ օգտվում է առիթից

Պատասխանելով Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հայտարարությանը՝ Երուսաղեմի մասով, Էրդողանը հայտարարել է.
«Մենք՝ որպես մահմեդականներ, անգամ մի քայլ հետ չենք քաշվի մեր իրավունքներից Արևելյան Երուսաղեմում»...

Մեր զոռբա իրականությունում պարտվելը հերոսություն է, չմո լինելը՝ առավելություն
Մեր զոռբա իրականությունում պարտվելը հերոսություն է, չմո լինելը՝ առավելություն

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
