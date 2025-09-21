Հայտարարություն

Մենք՝ 2025թ.-ի սեպտեմբերի 19-ին Երևանում կայացած կլոր սեղանի մասնակիցներս, հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանի բռնապետական ռեժիմի ՝ արցախցիների դեմ իրականացված ցեղասպանության գործում հանցակից Հայաստանի դրածո կառավարության կողմից ՀՀ Սահմանադրության մեջ պարտադրվող փոփոխությունները, մասնավորապես՝ Հայաստանի Հանրապետության անկախության մասին հռչակագրի հղումը Սահմանադրությունից հեռացնելու փորձը, ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և հայ ժողովրդի անքակտելի իրավունքների դեմ և սպասարկում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ թշնամաբար տրամադրված երկրների օրակարգը:
Մեզ համար անընդունելի են ուժի կիրառմամբ և ուժի կիրառման սպառնալիքներով ՀՀ-ի դեմ իրականացվող ոտնձգությունները։ ՀՀ ներկա ապազգային ու հակապետական քաղաքականություն որդեգրած կառավարության բոլոր գործողությունները նոր սպառնալիքներ են ծնում հայության և հայկական պետականության ինքնիշխանության համար, ուստի արժանանալու են մեր միասնական դիմադրությանն ու դատապարտմանը։
Արտաքին պարտադրանքի տակ իրականացվող զիջումները բերելու են նվաստացման և պարտվողականության նոր դրսևորումների՝ առաջացնելով նորանոր աղետներ։
Մենք ընդգծում ենք, որ Հայաստանի Անկախության հռչակագիրը անձեռնմխելի հիմնարար փաստաթուղթ է: Միաժամանակ մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում համախմբվել և համատեղ աշխատել մեր ազգային և համամարդկային իրավունքների պաշտպանության համար՝ ձևավորելով նոր համազգային օրակարգ։
Ստորագրողների անունները՝ ըստ այբբենական կարգի։
Ագուլյան Կարեն-ԱԻՄ
Բալոյան Արթուր-«Արդարություն» կուսակցության նախագահ
Գաբրիելյան Մեխակ-1990-95թթ․ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր
Գասպարյան Արա-«Ազգային օրակարգ» կուս․ գործ․ քարտուղար
Դեմոյան Հայկ-Պատմաբան, պատմական գիտությունների դոկտոր
Զոհրաբյան Ապրես-Արևելագետ
Իսրայելյան Անաստաս-«Վերադարձ Արցախ» ՀԿ նախագահ
Հակոբյան Արա-«Ազգային օրակարգ» կուս․խորհդի նախագահ
Հայրիկյան Պարույր-ԱԻՄ առաջնորդ
Հայրյան Լևոն-«Հանուն Հադրութի» ՀԿ նախագահ
Մանուկյան Խաչիկ-Բանաստեղծ
Մանուկյան Նարեկ-«Արմենիա 2026» նախաձեռնության ղեկավար
Մարգարյան Դավիթ-«Ապրելու երկիր» կուսակցություն
Մնացականյան Վիկտոր-«Հաղթանակ» կուսակցության նախագահ
Չուգասզյան Գարեգին-ԱԺԲ խորհրդի անդամ
Պապյան Արա-ԱԺԲ խորհրդի անդամ
Պետրոսյան Եղիշե-ԱԺԲ խորհրդի անդամ
Սարգսյան Նաիրի-«Հայաստանը ես եմ» նախաձեռնության ղեկավար
Սեֆիլյան Ժիրայր-ԱԺԲ խորհրդի անդամ
Սիսլյան Վազգեն-«ՀԱՀԳԲ» մարտիկ
Տոնոյան Կարին-«Հայ Ասպետ» հիմնադրամի տնօրեն
Հայտարարությունը բաց է միացողների համար։