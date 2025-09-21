Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.09.2025
 
«Որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից՝ Թուրքիան անսասանորեն աջակցել է ՈՒկրաինայի ինքնիշխանությանը և անկախությանը, մասնավորապես, իր էթնիկ հայրենակիցների՝ Ղրիմի թաթարների ծանր վիճակի լույսի ներքո: Թուրքիան կարևոր դեր է խաղացել գրեթե բոլոր հարցերում, որոնցով ես զբաղվել եմ որպես MI6-ի ղեկավար»,- հայտարարել է Բրիտանական գաղտնի հետախուզության ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։               
 
Նորություններ » Ինչպես հիմնադրվեց Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունը

Ինչպես հիմնադրվեց Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունը

Ինչպես հիմնադրվեց Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունը
21.09.2025 | 11:24

3-րդ Հանրապետության հիմքերից ամենակարևորը դրվեց 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին: Այդ օրը ՀԽՍՀ-ն և ԼՂԻՄ-ը միավորվեցին` ստեղծվեց ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ պետություն: Այդ պետությունում 1990 թվականի մայիսի 20-ին անցկացվեցին ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ընտրություններ, որին հաջորդեց ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ Անկախության Հռչակագրի ընդունումը: Այնուհետև Անկախության հանրաքվեի անցկացման համար, ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ որոշում կայացվեց:

Եվ հանկարծ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆԸ դե յուրե ճաք տվեց: 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղը հռչակեց իր անկախությունը: Միանգամից մի քանի հարց առաջացավ`

1. Ումի՞ց է ցանկանում անկախանալ Լեռնային Ղարաբաղը:

2. Ի՞նչ են անում «անկախ» Լեռնային Ղարաբաղից ընտրված պատգամավորները ՀՀ ԳԽ-ում (վերջիններս ՀՀ ԳԽ-ում մնացին ընդհուպ մինչև 1995 թվականի հուլիսի 5-ի ընտրությունները):

Այնուամենայնիվ, Լեռնային Ղարաբաղի Անկախության Հռչակագրի ընդունումը դեռ անկախանալ չէր: Անկախանալու համար դե յուրե պետք էր հանրաքվե անցկացնել: ԼՂՀ անկախության հանրաքվեն տեղի ունեցավ 1991 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, իսկ մինչ այդ` 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Անկախության հանրաքվե անցկացվեց ԴԵՌ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ Հայաստանում: Այսինքն` հաշվի առնելով իրադարձությունների հաջորդականությունը և դրանց համապատասխանող իրավական ակտերը, 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ Հայաստանը դուրս եկավ ԽՍՀՄ կազմից և անկախություն հռչակեց: Այսպես հիմնադրվեց Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունը: Վերջինիս կյանքը կարճ էր` ընդամենը 72 օր, մինչև 1991 թվականի դեկտեմբերի 2-ը: Հիշեցնեմ` այդ օրը Լեռնային Ղարաբաղը դե յուրե անկախացավ, հետևաբար` Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունը փլուզվեց:

Այսօր Հայաստանում տոնում են Անկախության օրը, մոռանալով, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հիմնված Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունն ապրեց ընդամենը 72 օր:

Ի՞նչ եղավ դրանից հետո:

6 օր անց` 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին, բելովեժյան համաձայնության շրջանակներում հիմնադրվեց ԱՊՀ-ն:

19 օր անց` 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ստորագրվեց հայտնի Ալմա-Աթայի Հռչակագիրը, ըստ որի, ֆիքսվեցին ԽՍՀՄ կազմում ընգրկված հանրապետությունների սահմանները:

Իսկ որտե՞ղ էինք մենք ապրում Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության փլուզվելուց հետո, այսինքն` 1991 թվականի դեկտեմբերի 2-ից մինչ այժմ: Մենք ապրում էինք ԱՊՀ-ում, անդամակցում էինք ՀԱՊԿ-ին, երդվում էինք Ալմա-Աթայի Հռչակագրի արևով: Կարող ենք այդ ամենը կոչել Հայաստանի 4-րդ կամ 61-րդ Հանրապետություն: Այսքանը սեպտեմբերի 21-ի օրվա առիթով:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 76

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էրդողանը թքած ունի արդարության վրա, նա սովորական բռնապետ է, որ օգտվում է առիթից

Էրդողանը թքած ունի արդարության վրա, նա սովորական բռնապետ է, որ օգտվում է առիթից

Պատասխանելով Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հայտարարությանը՝ Երուսաղեմի մասով, Էրդողանը հայտարարել է.
«Մենք՝ որպես մահմեդականներ, անգամ մի քայլ հետ չենք քաշվի մեր իրավունքներից Արևելյան Երուսաղեմում»...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր զոռբա իրականությունում պարտվելը հերոսություն է, չմո լինելը՝ առավելություն
Մեր զոռբա իրականությունում պարտվելը հերոսություն է, չմո լինելը՝ առավելություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.