Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.09.2025
 
«Որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից՝ Թուրքիան անսասանորեն աջակցել է ՈՒկրաինայի ինքնիշխանությանը և անկախությանը, մասնավորապես, իր էթնիկ հայրենակիցների՝ Ղրիմի թաթարների ծանր վիճակի լույսի ներքո: Թուրքիան կարևոր դեր է խաղացել գրեթե բոլոր հարցերում, որոնցով ես զբաղվել եմ որպես MI6-ի ղեկավար»,- հայտարարել է Բրիտանական գաղտնի հետախուզության ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։               
 
Նորություններ » Սիրով սպասում ենք բոլորիդ՝ միասին աղոթելու և մեր ուխտը նորացնելու

Սիրով սպասում ենք բոլորիդ՝ միասին աղոթելու և մեր ուխտը նորացնելու

Սիրով սպասում ենք բոլորիդ՝ միասին աղոթելու և մեր ուխտը նորացնելու
21.09.2025 | 11:47

Աստծո առաջ ուխտ անելն ավելիին է նման, քան պարզապես խոստում տալը․ դա մեր հոգու խորքից եկող կամքի արտահայտությունն է՝ կապվել Ամենաբարձրյալի հետ և մեր կյանքը Նրա լույսի ներքո դարձնել ավելի մաքուր ու արժանավոր։ ՈՒխտը մարդու ազատ կամքի պտուղն է, բայց միաժամանակ նաև իր վրա վերցրած սրբազան պատասխանատվություն։

ՈՒխտը մարդուն հիշեցնում է, որ իր ճանապարհը միայն ինքն իրենը չէ․ այն միտված է դեպի Աստված, դեպի հավիտենություն։ Երբ մարդ ուխտ է անում, նա դուրս է գալիս սովորական կյանքի սահմաններից և մտնում է Աստծո հետ անմիջական հարաբերության մեջ։ Դա հոգու խորքում ծնված սրբագործող լռություն է, որից հետո մեր ամեն մի քայլ արդեն ոչ թե պատահականություն է, այլ՝ պատասխան։

Փիլիսոփայական տեսանկյունից ուխտը մարդու մեջ հաստատում է համարձակությունը՝ պայքարելու իր թուլությունների դեմ։ Այն մարդուն սովորեցնում է, որ ինքն ազատ է ընտրության մեջ, բայց այդ ազատությունը լիարժեք իմաստ ունի միայն այն ժամանակ, երբ ուղղված է դեպի բարին։ ՈՒխտը նաև վստահության ու հավատարմության փորձաքար է․ այն բացահայտում է մարդու ներսի անկեղծությունը և նրա պատրաստակամությունը սիրելու ոչ թե խոսքով, այլ գործով։

ՈՒխտը, այսպիսով, քրիստոնյայի համար դառնում է հոգու սրբագործման ճանապարհ, որով նա հաստատում է իր հավատարմությունը Աստծուն և զորանում իր մեջ՝ չհրաժարվելու այն լույսից, որին ձգտում է։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր Ախթալայի վանքում մեծ հանդիսությամբ կգործադրենք մեր ուխտը Տիրոջ առջև։ ՈՒխտի օրը մեզ հիշեցնում է, որ քրիստոնյայի կյանքում ուխտը միայն խոստում չէ, այլ հավատարմության ու սիրո կենդանի վկայություն։ Այն ճանապարհ է, որով մենք զորանում ենք մեր հոգիներում և ավելի մոտենում Աստծուն։

Այսօր Սուրբ Պատարագը կմատուցվի Ախթալայի վանքում ժամը 11:00-ին։

Սիրով սպասում ենք բոլորիդ՝ միասին աղոթելու և մեր ուխտը նորացնելու։

Տեր Հեթում քահանա ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆ

Դիտվել է՝ 80

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էրդողանը թքած ունի արդարության վրա, նա սովորական բռնապետ է, որ օգտվում է առիթից

Էրդողանը թքած ունի արդարության վրա, նա սովորական բռնապետ է, որ օգտվում է առիթից

Պատասխանելով Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հայտարարությանը՝ Երուսաղեմի մասով, Էրդողանը հայտարարել է.
«Մենք՝ որպես մահմեդականներ, անգամ մի քայլ հետ չենք քաշվի մեր իրավունքներից Արևելյան Երուսաղեմում»...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր զոռբա իրականությունում պարտվելը հերոսություն է, չմո լինելը՝ առավելություն
Մեր զոռբա իրականությունում պարտվելը հերոսություն է, չմո լինելը՝ առավելություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.