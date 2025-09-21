Վերջնականորեն դառնում ենք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի թելադրանքի ներքո գործող սուբյեկտ:

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից՝ Թուրքիան անսասանորեն աջակցել է ՈՒկրաինայի ինքնիշխանությանը և անկախությանը, մասնավորապես, իր էթնիկ հայրենակիցների՝ Ղրիմի թաթարների ծանր վիճակի լույսի ներքո: Թուրքիան կարևոր դեր է խաղացել գրեթե բոլոր հարցերում, որոնցով ես զբաղվել եմ որպես MI6-ի ղեկավար»,- հայտարարել է Բրիտանական գաղտնի հետախուզության ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։               
 
21.09.2025 | 12:18

Կարճ մի քանի դիտարկում, թե դավաճանը իր համար ինչ ռազմավարական խնդիր է փորձում լուծել այսպես կոչված «չորրորդ հանրապետության» ստեղծման մտադրությունով:

ԱՌԱՋԻՆ`

արմատապես վերացնել այն ամենը, ինչը կապված է հայ ժողովրդի զարթոնքը խորհրդանշող, նրա քաղաքական-գաղափարական մտածողության հիմք հանդիսացող 88-ի շարժման և Արցախի հետ` մասնավորապես Անկախության հռչակագիրը:

ԵՐԿՐՈՐԴ`

այդ շարքում բնկանաբար լինելու է նաև Հայոց ցեղասպանության հարցը, որի մասին խոսելիս դավաճանը նախկինում մի քանի անգամ գրեթե բառացի հայտարարել է, ցեղասպանության ճանաչման հարցը եղել է օտար իսկ առավել կոնկրետ Մոսկվայի օրակարգ և դա կապ չունի հայ ժողովրդի շահերի հետ:

ԵՐՐՈՐԴ`

«չորրորդ հանրապետության» ստեղծումը, ըստ էության, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պահանջների փաթեթավորված և ամբողջական կատարումն է լինելու: Վերոգրյալի աղետալի հետևանքները լինելու են այն, որ Հայաստանը արդեն փաստացի կերպով կդառնա, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի թելադրանքի ներքո գործող անդեմ, առանց պատմաքաղաքական հիշողության և ընդամենը ֆորմալ կերպով Հայաստան անունը կրող մի սուբյեկտ, որի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը ամբողջովին որոշվելու է Բաքվում և Անկարայում:

Այնուամենայնիվ, կա նաև

չորրորդ դիտարկումը, որը հանդիսանում է այս դիվային ծրագրի առավել թաքնված մասը:

Թշնամական պահանջները կատարելուց զատ, այսպես կոչված «չորրորդ հանրապետության» ստեղծումով Փաշինյանը փորձ է անում հանրության հիշողությունից վերացնել այն աղետները, որը նա բերել է մեր գլխին` քաղաքական, քարոզչական առումով վերագրելով դրանք Երրորդ Հանրապետությանը և Հայաստանի բոլոր նախկին իշխանություններին:

Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ

