Վերջնականորեն դառնում ենք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի թելադրանքի ներքո գործող սուբյեկտ:

Կարճ մի քանի դիտարկում, թե դավաճանը իր համար ինչ ռազմավարական խնդիր է փորձում լուծել այսպես կոչված «չորրորդ հանրապետության» ստեղծման մտադրությունով:
ԱՌԱՋԻՆ`
արմատապես վերացնել այն ամենը, ինչը կապված է հայ ժողովրդի զարթոնքը խորհրդանշող, նրա քաղաքական-գաղափարական մտածողության հիմք հանդիսացող 88-ի շարժման և Արցախի հետ` մասնավորապես Անկախության հռչակագիրը:
ԵՐԿՐՈՐԴ`
այդ շարքում բնկանաբար լինելու է նաև Հայոց ցեղասպանության հարցը, որի մասին խոսելիս դավաճանը նախկինում մի քանի անգամ գրեթե բառացի հայտարարել է, ցեղասպանության ճանաչման հարցը եղել է օտար իսկ առավել կոնկրետ Մոսկվայի օրակարգ և դա կապ չունի հայ ժողովրդի շահերի հետ:
ԵՐՐՈՐԴ`
«չորրորդ հանրապետության» ստեղծումը, ըստ էության, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պահանջների փաթեթավորված և ամբողջական կատարումն է լինելու: Վերոգրյալի աղետալի հետևանքները լինելու են այն, որ Հայաստանը արդեն փաստացի կերպով կդառնա, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի թելադրանքի ներքո գործող անդեմ, առանց պատմաքաղաքական հիշողության և ընդամենը ֆորմալ կերպով Հայաստան անունը կրող մի սուբյեկտ, որի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը ամբողջովին որոշվելու է Բաքվում և Անկարայում:
Այնուամենայնիվ, կա նաև
չորրորդ դիտարկումը, որը հանդիսանում է այս դիվային ծրագրի առավել թաքնված մասը:
Թշնամական պահանջները կատարելուց զատ, այսպես կոչված «չորրորդ հանրապետության» ստեղծումով Փաշինյանը փորձ է անում հանրության հիշողությունից վերացնել այն աղետները, որը նա բերել է մեր գլխին` քաղաքական, քարոզչական առումով վերագրելով դրանք Երրորդ Հանրապետությանը և Հայաստանի բոլոր նախկին իշխանություններին:
Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ