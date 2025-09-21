Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից՝ Թուրքիան անսասանորեն աջակցել է ՈՒկրաինայի ինքնիշխանությանը և անկախությանը, մասնավորապես, իր էթնիկ հայրենակիցների՝ Ղրիմի թաթարների ծանր վիճակի լույսի ներքո: Թուրքիան կարևոր դեր է խաղացել գրեթե բոլոր հարցերում, որոնցով ես զբաղվել եմ որպես MI6-ի ղեկավար»,- հայտարարել է Բրիտանական գաղտնի հետախուզության ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։               
 
Լավ առիթ է՝ վարչապետին անվստահություն հայտնելու օրակարգից խուսափելու համար
21.09.2025 | 12:28

Ընդդիմադիր լրատվամիջոցների բացարձակ մեծամասնությունը լուսաբանում է ՔՊ համագումարը։ Ընդդիմադիր գործիչների մի մեծ հատված արդեն լծվել է Նիկոլի իրական կերպարը ժողովրդին ցույց տալու գործին։ Ինքն իրեն քննադատելու ահագին նյութ է տվել Նիկոլն ընդդիմությանը։

Վստահ եմ՝ առաջիկա օրերին սոցիալական ցանցերն ու բոլոր եթերները հեղեղվելու են Նիկոլի օրակարգերի քննարկումներով։

Ցավով եմ ասում, բայց սա ընդդիմությանը նետված փրկօղակ է։ Նոր զբաղմունք ունեցան։ Լավ առիթ է՝ վարչապետին անվստահություն հայտնելու օրակարգից խուսափելու համար։

Հրանտ ՄԵԼԻՔ-ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ

