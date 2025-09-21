Ընդդիմադիր լրատվամիջոցների բացարձակ մեծամասնությունը լուսաբանում է ՔՊ համագումարը։ Ընդդիմադիր գործիչների մի մեծ հատված արդեն լծվել է Նիկոլի իրական կերպարը ժողովրդին ցույց տալու գործին։ Ինքն իրեն քննադատելու ահագին նյութ է տվել Նիկոլն ընդդիմությանը։
Վստահ եմ՝ առաջիկա օրերին սոցիալական ցանցերն ու բոլոր եթերները հեղեղվելու են Նիկոլի օրակարգերի քննարկումներով։
Ցավով եմ ասում, բայց սա ընդդիմությանը նետված փրկօղակ է։ Նոր զբաղմունք ունեցան։ Լավ առիթ է՝ վարչապետին անվստահություն հայտնելու օրակարգից խուսափելու համար։
Հրանտ ՄԵԼԻՔ-ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ