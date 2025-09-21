Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից՝ Թուրքիան անսասանորեն աջակցել է ՈՒկրաինայի ինքնիշխանությանը և անկախությանը, մասնավորապես, իր էթնիկ հայրենակիցների՝ Ղրիմի թաթարների ծանր վիճակի լույսի ներքո: Թուրքիան կարևոր դեր է խաղացել գրեթե բոլոր հարցերում, որոնցով ես զբաղվել եմ որպես MI6-ի ղեկավար»,- հայտարարել է Բրիտանական գաղտնի հետախուզության ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։               
 
Տերը զորություն տա նրան և հանուն արդարության կալանավորված մյուսներին

Տերը զորություն տա նրան և հանուն արդարության կալանավորված մյուսներին
21.09.2025

Անկախության տոնի առթիվ հրապարակում եմ մի հատված Լառնակայի (Կիպրոս) հայոց հոգևոր հովիվ Եղիշէ եպիսկոպոս Կարօեանի «Թափառումներ հետքերուս վրայ» հուշագրությունից, որ հրապարակվել է 1926 թ․ և ուղիղ առնչություն ունի Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի հետ։

Տերը զորություն տա նրան և հանուն արդարության կալանավորված մյուսներին։

«Մանկութիւնս ետև թողած՝ ահա ձեռք կ՛առնեմ Գողգոթայիս ճամբան․ շուտով առջևս կը բրգանայ աւերակոյտը Միսիսի, որուն ստորոտը կը գալարուի Ճիհանը հայրենի ցաւով։ Իր տան կիսափուլ պատերուն տակ կը գտնեմ ոսկորները հօրեղբօրորդւոյս՝ Կարօեան Յովակիմի և իր երեք զաւակաց․ կը գտնեմ հողակոյտն ալ միաբանակցիս՝ Աջապահեան Միքայէլ վարդապետի, նոյն առթիւ նահատակուած։ Համբո՜յր հայրենի աւանդներու վրայ հսկող իրենց նշխարներուն, քանի մեր ողջերէն ոչ ոք մնաց հոն նոյն պաշտօնը կատարող»։

Խաչատուր ԴԱԴԱՅԱՆ

