«Որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից՝ Թուրքիան անսասանորեն աջակցել է ՈՒկրաինայի ինքնիշխանությանը և անկախությանը, մասնավորապես, իր էթնիկ հայրենակիցների՝ Ղրիմի թաթարների ծանր վիճակի լույսի ներքո: Թուրքիան կարևոր դեր է խաղացել գրեթե բոլոր հարցերում, որոնցով ես զբաղվել եմ որպես MI6-ի ղեկավար»,- հայտարարել է Բրիտանական գաղտնի հետախուզության ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։               
 
Աստված բարեհաճ կլինի` գործով Հայաստանի անկախությունը հավերժացնելու հնարավորություն տալով

21.09.2025

Անկախության մասին իսկական շնորհավորանքներ հղողը եղբայրս ու իր նման տղերքն են, ովքեր խոսքերի փոխարեն գործել են հանուն Հայաստանի Հանրապետության...

Եղբորս խոսքերը մեջբերելով եմ ուզում ավարտել այսօր անկախության մասին խոսակցությունը, հավատալով, որ Աստված բարեհաճ կլինի` գործով Հայաստանի անկախությունը հավերժացնելու հնարավորություն տալով։

ՀԱՏՎԱԾ «ԱՐՄԱՆԻ ՆՈԹԱՏԵՏՐԻՑ»

Շատերն են խոսում հայրենասիրությունից, սակայն միայն քչերն են ապրում Հայրենիքով։ Այն որակյալ քչերը, ովքեր հենց հիմա իմ ու իմ նման այլ հրամանատարների վերադասությամբ կամ ենթակայությամբ գնում են իրենց փառավոր նախնիների ոտնահետքերով․․․

Այստեղ ժամանակը շա՜տ ժլատ է, չես հասցնում կարոտել, հիշել․․․

Վերջին և միակ զգացումը, որ ունես, դա արարչական բարեհաճությամբ հրետանու արկերը թշնամու գլխին լցնելու և այդ գրողի տարած կովկասյան ուռուցքը ջնջելու արդար մղումն է։ Ընդ որում՝ ինչքան դիպուկ ես հարվածում, այնքան փառավորվում է հոգիդ․․․

Մնացյալը միայն խոսակցություններ են, դատարկաբանություններ․․․ Դեռ ոչ մեկը ռազմի դաշտում պարտվելով Հայրենիք չի՛ պահել, և ուրեմն՝ մեր ամբողջ ուժը պետք է զորաշարժենք դեպի մարտադաշտ, այլ ոչ թե մայրաքաղաքային լսարաններ ու սրճարաններ։

Մենք այստեղ կգրենք պատմություն, եթե միայն չխանգարեք, իսկ դուք հանգիստ սեփականացրեք մեր կերտած հաղթանակը»։

Կապիտան Արման ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ ՖԲ էջից

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
