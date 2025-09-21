Անկախության արժանացել են հազարավոր ազգերից շատ քչերը, ոմանք ամբողջովին կորցրել են ազգային ինքնությունը և սոսկ անցել պատմության գիրկը, նրանց մասին անպատասխան գրում են, ինչ կամենում են՝ արձագանքող չկա։ Դատապարտված է այն ազգը, ով ոչ միայն նույն կերպ դադարում է արձագանքել, այլև ստանձնում է լռելու ու մոռանալու պարտադրանքը։ Մտերիմներս գիտեն, որ ըմբռնումով եմ մոտենում, բայց համամիտ չեմ նրանց հետ, ովքեր հիասթափված են մեր ժողովրդի ազգային արժեհամակարգը կորցրած մի որոշակի հատվածից։ Այն, ինչ «ժողովրդավարության» քողի տակ հետևողականորեն ու համակարգված արտաքին ուժերը բերեցին մեր ազգի գլխին, մեկ ուրիշ ազգ նույն պայմաններում վաղուց կործանված կլիներ, կոնկրետ Թուրքիայում և Ադրբեջանում առնվազն քաղաքացիական, միջէթնիկական բախումները քաոսի կվերածեին այդ երկրները։ Ինքներս էլ շատ հարցերում անհեռատես ենք գտնվել, չենք պատկերացրել, թե ինչ սողացող արհավիրք է սպասվում, թե դեռ ինչքան կտարածի նենգ թևերը։
Շնորհավորում եմ անկախության տոնը, Աստված մեր ժողովրդին հեռու պահի կործանարար ջլատումից, ամրություն, սթափություն, ու խելատմություն տա:
Գևորգ Դանիելյան