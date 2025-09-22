Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից՝ Թուրքիան անսասանորեն աջակցել է ՈՒկրաինայի ինքնիշխանությանը և անկախությանը, մասնավորապես, իր էթնիկ հայրենակիցների՝ Ղրիմի թաթարների ծանր վիճակի լույսի ներքո: Թուրքիան կարևոր դեր է խաղացել գրեթե բոլոր հարցերում, որոնցով ես զբաղվել եմ որպես MI6-ի ղեկավար»,- հայտարարել է Բրիտանական գաղտնի հետախուզության ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։               
 
21.09.2025 | 22:00
Գոհանում եմ Քեզանից,
Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ,
Որ գիշերվա խավարից
Անմիջապես ի լույս առավոտյան հասցրեցիր ինձ։
Օրհնում ու փառավորում եմ Քո Սուրբ Անունը,
Որպահեցիր Քո անարժան ու մեղավոր ծառային
Բոլոր վտանգներից ու փորձություններից։
Դու խաղաղությամբ բացեցիր այս օրը,
Եվ արժանացրիր ինձ տեսնելու
Քո անսահման ողորմության լույսը։
Թող այս օրվա ընթացքն էլ անցնի
Քո կամքով, Քո օրհնությամբ ու առաջնորդությամբ,
Որպեսզի խոսքերով, գործերով և մտքերով
Ապրեմ միայն Քեզ հաճելի կյանքով։
Աշխարհի Արարիչ և ժողովուրդների Տեր,
Օրհնիր մեր հայրենիքը, մեր երկիրը,
որ ամուր լինի խաղաղության մեջ։
Քո լույսն ու ճշմարտությունը միշտ փայլեն նրա վրա։
Ամեն։
