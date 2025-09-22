Աղոթարան
21.09.2025 | 22:00
Գոհանում եմ Քեզանից,
Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ,
Որ գիշերվա խավարից
Անմիջապես ի լույս առավոտյան հասցրեցիր ինձ։
Օրհնում ու փառավորում եմ Քո Սուրբ Անունը,
Որպահեցիր Քո անարժան ու մեղավոր ծառային
Բոլոր վտանգներից ու փորձություններից։
Դու խաղաղությամբ բացեցիր այս օրը,
Եվ արժանացրիր ինձ տեսնելու
Քո անսահման ողորմության լույսը։
Թող այս օրվա ընթացքն էլ անցնի
Քո կամքով, Քո օրհնությամբ ու առաջնորդությամբ,
Որպեսզի խոսքերով, գործերով և մտքերով
Ապրեմ միայն Քեզ հաճելի կյանքով։
Աշխարհի Արարիչ և ժողովուրդների Տեր,
Օրհնիր մեր հայրենիքը, մեր երկիրը,
որ ամուր լինի խաղաղության մեջ։
Քո լույսն ու ճշմարտությունը միշտ փայլեն նրա վրա։
Ամեն։
