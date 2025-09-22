Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ «շատ հիասթափված» է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ «Ես շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինից։ Բայց գիտեք, նրանք պարտվում են, նրանք շաբաթական սպանում են 5000 մարդ, իսկ ևս 5000-7000 մարդ մահանում է»,- ասել է Թրամփը։ Նրա հավաստմամբ՝ ԱՄՆ-ը իջեցնում է նավթի գները Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի միջև պատերազմը «ավտոմատ» կերպով դադարեցնելու նպատակով։               
 
Նորություններ » Հարցրեք ԵՊՀ ռեկտորին՝ ինչպես է վերաբերվում իր կապիտուլյանտ շեֆի զառանցանքին

Հարցրեք ԵՊՀ ռեկտորին՝ ինչպես է վերաբերվում իր կապիտուլյանտ շեֆի զառանցանքին

Հարցրեք ԵՊՀ ռեկտորին՝ ինչպես է վերաբերվում իր կապիտուլյանտ շեֆի զառանցանքին
22.09.2025 | 11:14

Զարմանալու ոչինչ չկա, երբ կապիտուլյանտը հայտարարում է, թե Հայաստանում նորմալ կրթություն ստացած մարդ չկա, որովհետև Հայաստանում նորմալ կրթություն չկա: Սրա դուրս տվածները քննարկելը վաղուց իմաստ չունի: Բայց իմաստ ունի, որ լրագրողները սրա դուրս տվածի մասին կարծիք հարցնեն Պետական Համալսարանի ռեկտորից:

Ի վերջո, հայ հանրությունն իրավունք ունի իմանալ՝ բարձրագույն կրթական ծառայություն մատուցող Պետական Համալսարանի ղեկին մա՞րդ է, որը աշխատավարձ է ստանում առնվազն նորմալ կրթություն ապահովելու համար (այդ թվում Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում), թե՞ մեկն է, որը միլիոնավոր դրամների աշխատավարձ է ստանում և չի կարողանում նորմալ կրթություն կազմակերպել:

Հարցրեք ԵՊՀ ռեկտորին՝ ինչպես է վերաբերվում իր կապիտուլյանտ շեֆի զառանցանքին: Չնայած, ոչ էլ հարցրեք: Միևնույնն է, էդքան չկա, որ կապիտուլյանտին հակաճառի: Ինքը գիտի, որ հակաճառելու դեպքում սրբխեչի ուլի նման կձևեն ու կուղարկեն ուղղիչ աշխատանքային գաղութ (ինքը գիտի՝ ինչի համար):

Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ

