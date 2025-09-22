Զարմանալու ոչինչ չկա, երբ կապիտուլյանտը հայտարարում է, թե Հայաստանում նորմալ կրթություն ստացած մարդ չկա, որովհետև Հայաստանում նորմալ կրթություն չկա: Սրա դուրս տվածները քննարկելը վաղուց իմաստ չունի: Բայց իմաստ ունի, որ լրագրողները սրա դուրս տվածի մասին կարծիք հարցնեն Պետական Համալսարանի ռեկտորից:
Ի վերջո, հայ հանրությունն իրավունք ունի իմանալ՝ բարձրագույն կրթական ծառայություն մատուցող Պետական Համալսարանի ղեկին մա՞րդ է, որը աշխատավարձ է ստանում առնվազն նորմալ կրթություն ապահովելու համար (այդ թվում Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում), թե՞ մեկն է, որը միլիոնավոր դրամների աշխատավարձ է ստանում և չի կարողանում նորմալ կրթություն կազմակերպել:
Հարցրեք ԵՊՀ ռեկտորին՝ ինչպես է վերաբերվում իր կապիտուլյանտ շեֆի զառանցանքին: Չնայած, ոչ էլ հարցրեք: Միևնույնն է, էդքան չկա, որ կապիտուլյանտին հակաճառի: Ինքը գիտի, որ հակաճառելու դեպքում սրբխեչի ուլի նման կձևեն ու կուղարկեն ուղղիչ աշխատանքային գաղութ (ինքը գիտի՝ ինչի համար):
Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ