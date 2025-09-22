Մանրամասն որոնում (արխիվ)
22.09.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ «շատ հիասթափված» է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ «Ես շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինից։ Բայց գիտեք, նրանք պարտվում են, նրանք շաբաթական սպանում են 5000 մարդ, իսկ ևս 5000-7000 մարդ մահանում է»,- ասել է Թրամփը։ Նրա հավաստմամբ՝ ԱՄՆ-ը իջեցնում է նավթի գները Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի միջև պատերազմը «ավտոմատ» կերպով դադարեցնելու նպատակով։               
 
Նորություններ » Անիրական Հայաստան

Անիրական Հայաստան

Անիրական Հայաստան
22.09.2025 | 11:32

Ես ամենայն լրջությամբ հավատում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, երբ նա հայտարարում է այն մասին, որ իր կառավարած պետությունը կդարձնի բարեկեցիկ և խաղաղ:

Ես հավատում եմ, որ այդ պետությունը պարտադրված չի լինի ունենալ այն պաշտպանելու պատրաստ զինված ուժեր, քանի որ ադրբեջանցիներն ու թուրքերը սիրով կհանդուրժեն նրա կառուցած պետության գոյությունը իրենց հարևանությամբ և այդ պետությունը կունենա ջերմ և բարիդրացիական հարաբերություններ իր բոլոր հարևանների հետ:

Եվ էլի շատ բաների եմ հավատում, ինչ նա ասում է այդ երազանքի «իրական Հայաստանի» հետ կապված։

Մի բանի, սակայն, հավատալ չեմ կարող, ինչքան էլ նա այդ մասին զօր ու գիշեր ճղճղա ամենատարբեր ամբիոններից.

Ես չե՛մ հավատում, որ այդ երկրում կապրեն ՀԱՅԵՐ և այդ երկրի պետական լեզուն կլինի ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ, և այն կլինի ՀԱՅԵՐԻ պետությունը:

Կանգնեցրեք պատի տակ և գնդակահարելու սպառնալիքով ստիպեք ինձ հավատալ դրան, միևնույն է, չեմ հավատա: Որովհետև ես Աստծո կողմից ստեղծված բանական էակ եմ և ոչ թե անասուն, որպեսզի հավատամ այդ հիմարագույն ցնորամտությանը։

Չի՛ կարող լինել նման բան, արյունարբու թուրքը երբե՛ք չի հանդուրժի ՀԱՅԻՆ ունենալ նման պետություն, չի՛ կարող լինել նման բան, որովհետև այն չի կարող լինել ընդհանրապես:

Մի բանում էլ եմ վստահ. Ինքն ու իր թիմն էլ չեն հավատում ՀԱՅԿԱԿԱՆ նման պետության լինելիությանը՝ պարզապես հետդարձի բոլոր կամուրջներն այրել են և ստիպված են գնալ մինչև վերջ, անգամ, եթե դա կվերածվի ՀԱՅԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ և ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ վերջի:

Պարզամիտ և իրապես խաղաղասեր հայ ժողովրդին ստորաբար մոլորեցնող аморальные сукины дети... մեղմ ասած:

Արգամ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 132

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

Սոցցանցային գրառումներ

Դուրսպրծուկների ոսկեդար է
Դուրսպրծուկների ոսկեդար է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.