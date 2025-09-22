Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ «շատ հիասթափված» է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ «Ես շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինից։ Բայց գիտեք, նրանք պարտվում են, նրանք շաբաթական սպանում են 5000 մարդ, իսկ ևս 5000-7000 մարդ մահանում է»,- ասել է Թրամփը։ Նրա հավաստմամբ՝ ԱՄՆ-ը իջեցնում է նավթի գները Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի միջև պատերազմը «ավտոմատ» կերպով դադարեցնելու նպատակով։               
 
Բա շիզոֆրենիա չի՝ ի՞նչ ա

22.09.2025 | 11:40

Հայաստանի էտատոցիդ (պետականասպանություն) իրականացնող անձը, վիձիծե լի, խոնարհվում է։ Նահատակների հիշատակի առջև է խոնարհվում։

Իսկ ի՞նչ է նշանակում «նահատակների հիշատակը հարգել», «նահատակների հիշատակի առջև խոնարհվել»։ Հազարամյակներ շարունակ դա նշանակել է՝ ստանձնել հանձնառություն շարունակելու նահատակների գործը, ամեն գնով պաշտպանել նրանց նահատակության գնով ձեռք բերվածը։

Իսկ ի՞նչ է անում նշված «խոնարհվողը»։ Տառացիորեն ԶՐՈՅԱՑՆՈՒՄ Է հայ ազգի ՈՂՋ պատմության ընթացքում նահատակված ԲՈԼՈՐ հերոսների արածը։

Բա շիզոֆրենիա չի՝ ի՞նչ ա…

Ռուբեն ՄԵԼԻՔՅԱՆ

