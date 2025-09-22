Հայաստանի էտատոցիդ (պետականասպանություն) իրականացնող անձը, վիձիծե լի, խոնարհվում է։ Նահատակների հիշատակի առջև է խոնարհվում։
Իսկ ի՞նչ է նշանակում «նահատակների հիշատակը հարգել», «նահատակների հիշատակի առջև խոնարհվել»։ Հազարամյակներ շարունակ դա նշանակել է՝ ստանձնել հանձնառություն շարունակելու նահատակների գործը, ամեն գնով պաշտպանել նրանց նահատակության գնով ձեռք բերվածը։
Իսկ ի՞նչ է անում նշված «խոնարհվողը»։ Տառացիորեն ԶՐՈՅԱՑՆՈՒՄ Է հայ ազգի ՈՂՋ պատմության ընթացքում նահատակված ԲՈԼՈՐ հերոսների արածը։
Բա շիզոֆրենիա չի՝ ի՞նչ ա…
Ռուբեն ՄԵԼԻՔՅԱՆ