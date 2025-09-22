Զգուշացեք աղանդներից ու սուտ մարգարեներից։

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ «շատ հիասթափված» է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ «Ես շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինից։ Բայց գիտեք, նրանք պարտվում են, նրանք շաբաթական սպանում են 5000 մարդ, իսկ ևս 5000-7000 մարդ մահանում է»,- ասել է Թրամփը։ Նրա հավաստմամբ՝ ԱՄՆ-ը իջեցնում է նավթի գները Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի միջև պատերազմը «ավտոմատ» կերպով դադարեցնելու նպատակով։               
 
22.09.2025 | 12:22

Սիրելի քրիստոնյաներ,

զգուշացեք Աննա֊Մարիա կոչվող սուտ մարգարեից, ով ինքն իրեն կոչում է` Աստուծո ընտրյալ։ Այս կինը ստում է, թե վերջին մարգարեներից է և Աստծուց է խոսում։ Սրա նման են բոլոր նրանք, ովքեր իրենց մարգարե են կոչում։

ԱՆՆԱ֊ՄԱՐԻԱ ԿՈՉՎՈՂ ՍՈՒՏ ՄԱՐԳԱՐԵՆ` մոլորեցնող է, կապ չունի Հայ Առաքելական Եկեղեցու հետ, մարգարե չէ և մարդկանց հասցնում է սթրեսային խորը վիճակների։ Շատ զգույշ եղեք և հիշեք Տիրոջ ասածը.

«Զգո՛ւյշ եղեք սուտ մարգարեներից, որ ձեզ մոտ են գալիս ոչխարի հանդերձանքով, բայց ներսից հափշտակող գայլեր են։ Իրենց պտղի՛ց կճանաչեք նրանց։ Մի՞թե փշից խաղող կքաղեն կամ տատասկից՝ թուզ» (Մտթ. 7:15-16)։

Սրանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցուց հերձված են և չեն կարող բարի գործեր ունենալ կամ Աստվածահաճո պտուղներ։ Դիվային համառությամբ և չարությամբ մոլորեցնում են հազարավոր մարդկանց ։

«Իսկ չար և խաբեբա մարդիկ ավելի առաջ կգնան չարության մեջ, իրենք մոլորված՝ ուրիշներին էլ կմոլորեցնեն» (Բ Տմթ. 3:13)։

«Եվ մարգարեները, և Ինքը՝ Տերը, և երանելի առաքյալները նրանց (սուտ մարգարեներին) արդարացիորեն անվանում էին գայլեր, և ոչ միայն գայլեր, այլև` վարակ, ամբարիշտներ, հակառակորդներ, թշնամիներ, թափառաշրջիկներ, նենգ մարդիկ, հայհոյողներ, կեղծավորներ, գողեր, ավազակներ, ստոր, կեղծ մարգարեներ և կեղծ ուսուցիչներ, կույր առաջնորդներ, հակաքրիստոսներ, գայթակղություններ, սատանայի որդիներ, որոմներ, անաստվածներ, Սուրբ Հոգու Շնորհի հայհոյողներ, որոնց մեղքը չի թողնվի ոչ այս կյանքում, ոչ էլ` հավիտենական կյանքում» (Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան)

«Սուրբ Յարութեան Տաճար»-ի ՖԲ էջից

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

