22.09.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ «շատ հիասթափված» է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ «Ես շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինից։ Բայց գիտեք, նրանք պարտվում են, նրանք շաբաթական սպանում են 5000 մարդ, իսկ ևս 5000-7000 մարդ մահանում է»,- ասել է Թրամփը։ Նրա հավաստմամբ՝ ԱՄՆ-ը իջեցնում է նավթի գները Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի միջև պատերազմը «ավտոմատ» կերպով դադարեցնելու նպատակով։               
 
Նման տեսարանները, նողկանքից բացի, ուրիշ բան չեն կարող առաջացնել

22.09.2025 | 15:07

Ցինիկությունն ամբողջությամբ չի բնորոշում այն, ինչ սկսել է անել Նիկոլը նախընտրական տարում. նախ ասել, որ Արցախի կորուստը եթե լիներ առանց պատերազմի, ինձ կասեին դավաճան, հետո հայտարարել, թե Արցախը կորցրեցինք ու գտանք Հայաստանը, Պրահան ռազմավարական կարևոր շրջադարձ էր և նման անհեթեթություններ, հետո պատեհ-անպատեհ ծնկի գալ նահատակների ու նրանց մայրերի առաջ, աղվեսահույզ զեղումներ ունենալ, այն է, թե մի քանի քվե ստանալ...

Բանական մարդու մեջ, անկախ ազգային պատկանելությունից, նման տեսարանները նողկանքից բացի ուրիշ բան չեն կարող առաջացնել:

Գարեգին Պետրոսյան

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

