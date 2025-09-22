Ցինիկությունն ամբողջությամբ չի բնորոշում այն, ինչ սկսել է անել Նիկոլը նախընտրական տարում. նախ ասել, որ Արցախի կորուստը եթե լիներ առանց պատերազմի, ինձ կասեին դավաճան, հետո հայտարարել, թե Արցախը կորցրեցինք ու գտանք Հայաստանը, Պրահան ռազմավարական կարևոր շրջադարձ էր և նման անհեթեթություններ, հետո պատեհ-անպատեհ ծնկի գալ նահատակների ու նրանց մայրերի առաջ, աղվեսահույզ զեղումներ ունենալ, այն է, թե մի քանի քվե ստանալ...
Բանական մարդու մեջ, անկախ ազգային պատկանելությունից, նման տեսարանները նողկանքից բացի ուրիշ բան չեն կարող առաջացնել:
Գարեգին Պետրոսյան