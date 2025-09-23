Խոր ցավով տեղեկացանք, որ երկրային կյանքից անժամանակ հեռացել է 1992թ. Շուշիի S-72 տանկի անձնակազմից հրաշքով ողջ մնացած գնդապետ, «Մարտական խաչ» 1-ին աստիճանի շքանշանակիր Գագիկ (Գագա) Ավշառյանը։
1992 թվականի մայիսի 8-ին առաջինը Շուշի մտած հայկական տանկը S-72 էր՝ հրամանատար Գագիկ Ավշառյանի գլխավորությամբ։
Հետագայում տանկը վերանորոգվել և վերածվել է Շուշիի ազատագրումը խորհրդանշող «Շուշիի տանկ» հուշարձանի։
Տանկը վերականգնել է Գագիկ Ավշառյանը։
Գագիկ Ավշառյանի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի 23-ին, ժամը 17։00-20։00, Լուկաշինո 152, Սան Լազարո սգո սրահում։