ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ «շատ հիասթափված» է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ «Ես շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինից։ Բայց գիտեք, նրանք պարտվում են, նրանք շաբաթական սպանում են 5000 մարդ, իսկ ևս 5000-7000 մարդ մահանում է»,- ասել է Թրամփը։ Նրա հավաստմամբ՝ ԱՄՆ-ը իջեցնում է նավթի գները Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի միջև պատերազմը «ավտոմատ» կերպով դադարեցնելու նպատակով։               
 
1992 թվականի մայիսի 8-ին առաջինը Շուշի մտած հայկական տանկը S-72 էր՝ հրամանատար Գագիկ Ավշառյանի գլխավորությամբ

22.09.2025 | 21:53

Խոր ցավով տեղեկացանք, որ երկրային կյանքից անժամանակ հեռացել է 1992թ. Շուշիի S-72 տանկի անձնակազմից հրաշքով ողջ մնացած գնդապետ, «Մարտական խաչ» 1-ին աստիճանի շքանշանակիր Գագիկ (Գագա) Ավշառյանը։

1992 թվականի մայիսի 8-ին առաջինը Շուշի մտած հայկական տանկը S-72 էր՝ հրամանատար Գագիկ Ավշառյանի գլխավորությամբ։

Հետագայում տանկը վերանորոգվել և վերածվել է Շուշիի ազատագրումը խորհրդանշող «Շուշիի տանկ» հուշարձանի։

Տանկը վերականգնել է Գագիկ Ավշառյանը։

Գագիկ Ավշառյանի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի 23-ին, ժամը 17։00-20։00, Լուկաշինո 152, Սան Լազարո սգո սրահում։

