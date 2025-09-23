Վերադարձիր կրկին
22.09.2025 | 21:59
Մոտեցեք Աստծուն և Նա կմոտենա ձեզ (Հակ. Դ. 3):
Սա հաստատուն օրենք է` Հոգևոր Կյանքում գործող: Դուք պետք է դառնաք Ինձ, մինչև Իմ Ներկայության գիտակցումն ունենալը: Այս վերադարձը կրկին Ինձ դառնալն է, որ պետք է սովորեք անել ամեն պարագայում: Եթե չեք կարող ուրախ սրտով վերադառնալ, ապա թող դա լինի թեկուզ տկար առաջարկություն:
Հրաշալի է, երբ այդ լուռ դիտումից բացի, մի այլ բանի կարիք չկա: Հարկ չկա քո ցանկությունը բարձրաձայն արտահայտելու: Չկա կարիք ինքնադատապարտումի և ոչ էլ` նվերներ բերելու: Իսկապես հրաշալի է զգալ, որ այսքան պարզորեն կարող եք օգնություն խնդրել, առավել հրաշալի է տեսնել, որ սիրո ճանապարհով ուղարկված այդ օգնությունը տեղ է հասել:
Ոչ միայն օգնություն, այլ սփոփանք և աստվածային մտերմության և ընկերակցության ուրախություն: Անպատմելի մի մտերմություն, որ իմաստավորում է ձեր կյանքը, լցնում ուրախությամբ ու խաղաղությամբ:
Երբեք մի վախեցեք ու մի հուսահատվեք: Մոտեցեք Ինձ, և այդ մտերմությունն է, որ կարող է հիմնովին փոխել իրերի կարգը և այդպես` նաև ձեր կյանքը, կարող է տալ ներդաշնակություն և գեղեցկություն, խաղաղություն ու սեր:
Մեկնաբանություններ