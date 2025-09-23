Աղոթարան
22.09.2025 | 22:00
Տե՛ր իմ և Աստվա՛ծ իմ,
Այսօրվա լուսաբացով գոհությամբ սրտիս դռները լայն բացում եմ Քո առջև։
Քո Խոսքն ուսուցանում է.
«Հավատա՛ Տիրոջը, և Նա կպաշտպանի քեզ, ուղղի՛ր քո ճանապարհները և հույսդ դի՛ր նրա վրա» (Սիրաք 2:6):
Տե՛ր, այդ խոսքերով զորացած` դիմում եմ Քեզ խոնարհ հոգով,
Եվ աղաչում, որ իմ սիրտը միշտ մնա փարված Քո անշեջ ներկայությանը։
Օրհնի՛ր ինձ այսօր,
որ չշեղվեմ շողացող, բայց խաբկանքով լի աշխարհից, որ անխոնջ լինեմ Քո ծառայության ճանապարհին։
Թող Քո սուրբ ներկայությունը լինի մեր ուղեկիցը ամեն օր,
ու մեզ առաջնորդի սուրբ ու արդար ուղիներով,
որ մեր կյանքը դառնա Քո անսահման սիրո ու ողորմության վկայություն։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
