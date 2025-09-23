Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ «շատ հիասթափված» է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ «Ես շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինից։ Բայց գիտեք, նրանք պարտվում են, նրանք շաբաթական սպանում են 5000 մարդ, իսկ ևս 5000-7000 մարդ մահանում է»,- ասել է Թրամփը։ Նրա հավաստմամբ՝ ԱՄՆ-ը իջեցնում է նավթի գները Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի միջև պատերազմը «ավտոմատ» կերպով դադարեցնելու նպատակով։               
 
Աղոթարան

22.09.2025
Տե՛ր իմ և Աստվա՛ծ իմ,
Այսօրվա լուսաբացով գոհությամբ սրտիս դռները լայն բացում եմ Քո առջև։
Քո Խոսքն ուսուցանում է.
«Հավատա՛ Տիրոջը, և Նա կպաշտպանի քեզ, ուղղի՛ր քո ճանապարհները և հույսդ դի՛ր նրա վրա» (Սիրաք 2:6):
Տե՛ր, այդ խոսքերով զորացած` դիմում եմ Քեզ խոնարհ հոգով,
Եվ աղաչում, որ իմ սիրտը միշտ մնա փարված Քո անշեջ ներկայությանը։
Օրհնի՛ր ինձ այսօր,
որ չշեղվեմ շողացող, բայց խաբկանքով լի աշխարհից, որ անխոնջ լինեմ Քո ծառայության ճանապարհին։
Թող Քո սուրբ ներկայությունը լինի մեր ուղեկիցը ամեն օր,
ու մեզ առաջնորդի սուրբ ու արդար ուղիներով,
որ մեր կյանքը դառնա Քո անսահման սիրո ու ողորմության վկայություն։
Ամեն։
Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

Դուրսպրծուկների ոսկեդար է
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
