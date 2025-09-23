Հետաքրքիր ժողովուրդ ենք

Ուրեմն հրապարակված է Սամվել Կարապետյանի ուղերձը։ Նայում ես, թե ովքեր ինչ են գրում։
Օ՜, մի զարմանք (իրականում ո'չ մի զարմանք)։
Ուրեմն անգրագետ, կեսը հայերեն, կեսն Աստված գիտի թե ինչ լեզվով, հիմնականում 50+ իսկ երբեմն էլ մի քիչ ցածր սեգմենտի, հիմնականում իշխանական քարոզի տակ մարդիկ իբր բողոքում են, թե ինչո՞ւ է Սամվել Կարապետյանն Հայաստանում քաղաքականությամբ ուզում զբաղվել։
Այս ֆենոմենի առանձնահատկությունն այն է, որ այս մարդիկ հիմնականում երկրի, պետության, ժողովրդի համար ոչինչ չարած, որպես կանոն` ուրիշի հաշվին ապրող, էստեղից-էնտեղից փող քերող, բոլոր ժամանակների իշխանություններին քծնող շերտն է։
Պատկերացնո՞ւմ եք, ոչինչ, որ մի օգուտ չտված մի մասսա մեղադրում է մարդու, ով հազարավոր աշխատատեղեր, ու միլիոնավոր դոլարների բարեգործություն է արել մեր ժողովրդի համար։
Ավելի հետաքրքիր է այն, որ այս նույն մարդիկ վաղը նույն կերպ պաշտպանելու են հենց Սամվել Կարապետյանին։ Ու հանկարծ փորձիր հիշեցնել, թե ամիսներ առաջ ինչեր էր ասում` միանգամից քեզ խառնակիչ ու դավաճան կհռչակի։
Էս տեսակը իրականում մեր հասարակության ամենահարմավողական, երբեմն գրագետ` բայց անկիրթ տեսակն է, որին օգտագործում են բոլոր իշխանությունները, այնինչ նրանցից պետք է զգուշանալ, ամեն ինչ անել` նրանց վերափոխելու համար։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ