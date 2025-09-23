Հետաքրքիր ժողովուրդ ենք

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
23.09.2025 | 10:51

Ուրեմն հրապարակված է Սամվել Կարապետյանի ուղերձը։ Նայում ես, թե ովքեր ինչ են գրում։

Օ՜, մի զարմանք (իրականում ո'չ մի զարմանք)։

Ուրեմն անգրագետ, կեսը հայերեն, կեսն Աստված գիտի թե ինչ լեզվով, հիմնականում 50+ իսկ երբեմն էլ մի քիչ ցածր սեգմենտի, հիմնականում իշխանական քարոզի տակ մարդիկ իբր բողոքում են, թե ինչո՞ւ է Սամվել Կարապետյանն Հայաստանում քաղաքականությամբ ուզում զբաղվել։

Այս ֆենոմենի առանձնահատկությունն այն է, որ այս մարդիկ հիմնականում երկրի, պետության, ժողովրդի համար ոչինչ չարած, որպես կանոն` ուրիշի հաշվին ապրող, էստեղից-էնտեղից փող քերող, բոլոր ժամանակների իշխանություններին քծնող շերտն է։

Պատկերացնո՞ւմ եք, ոչինչ, որ մի օգուտ չտված մի մասսա մեղադրում է մարդու, ով հազարավոր աշխատատեղեր, ու միլիոնավոր դոլարների բարեգործություն է արել մեր ժողովրդի համար։

Ավելի հետաքրքիր է այն, որ այս նույն մարդիկ վաղը նույն կերպ պաշտպանելու են հենց Սամվել Կարապետյանին։ Ու հանկարծ փորձիր հիշեցնել, թե ամիսներ առաջ ինչեր էր ասում` միանգամից քեզ խառնակիչ ու դավաճան կհռչակի։

Էս տեսակը իրականում մեր հասարակության ամենահարմավողական, երբեմն գրագետ` բայց անկիրթ տեսակն է, որին օգտագործում են բոլոր իշխանությունները, այնինչ նրանցից պետք է զգուշանալ, ամեն ինչ անել` նրանց վերափոխելու համար։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

