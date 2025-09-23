Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Երբ ապագան որոշում է անցյալը
23.09.2025

Սպառողական ինֆորմացիայի վրա դատողություններ ու վերլուծություններ անող շատ պարզամիտ կվազի տեսաբաններ կարծում են, թե քաղաքագիտական տարբեր կոնցեպցիաներ մոդելավորող հայտնիներն իրապես հավատում են այն ամենին, ինչ հրամցնում են մեզ:

Նրանք չափազանց տեղեկացված են ու խելացի, որպեսզի բացահայտեն, թե ինչ եղավ, ինչու եղավ և ինչ է լինելու:

Մի փոքր ծանոթ լինելով պատմության քաղաքական զարգացումների ընթացքին, վստահաբար ասում եմ՝ ինչ ասել են աշխարհի տիրակալները և հզոր քաղաքական գործիչները իրական շարժառիթների և պատճառների հետ որևէ աղերս չունի:

Ինչու՞ են ներկայիս գործիչները խոսելիս կարկամում, որովհետև ճշմարտությունը բացահայտելը մահացու է, իսկ համոզիչ խաբելու համար անհրաժեշտ խելք ու փորձառություն ոչ բոլորն ունեն:

Անլուրջ է կարծել, թե պետությունները կառուցվում կամ քանդվում են, հեղաշրջումները կատարվում են ուղեցույց ձեռնարկների միջոցով:

Դուք կարդացել եք Բժեզինսկի, Շարպ, Ֆուկույամա, Օվերտոն, իսկ եթե ես էլ եմ կարդացե՞լ, ուրեմն, իմանալով ձեր քայլերի հաջորդականությունը, ես այն կչեզոքացնեմ: Տեսնու՞մ եք, ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է ու լուրջ, քան կարծում եք:

Գարուշ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

