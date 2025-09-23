Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Քո միակ և ունիկալ «արժանիքը» բացարձակ անբարոյականությունն է

Քո միակ և ունիկալ «արժանիքը» բացարձակ անբարոյականությունն է
23.09.2025 | 11:19

Համազգային բեմում արյունարբու ծաղրածուությամբ չբավարարված և համաշխարհային dance floor -ում գեոպոլիտիկ հեշտապարի առաջնության վարպետը կրկին խոսում է երեք նախագահների հետ բանավեճի՝ իր հիվանդագին ֆանտազիայի մասին։

Նիկոլ, կրկնեմ քո նման համառ աներեսի համար՝ դու երեք նախագահների կարդացած գրքերի փոշին չարժես։

Նույնիսկ ինձ չարժես։

Անգամ բանավեճի ընդդիմախոսության համար դրական արժանիքներ են պետք։ Իսկ քո միակ և ունիկալ «արժանիքը» բացարձակ անբարոյականությունն է։

Քեզ կարող են օգտագործել Թրամպը, Պուտինը, Էրդողանն ու Մակրոնը: Դու «свой» ես «среди чужих» և «чужой - среди своих»։

Բայց նույնիսկ հասարակ ու նորմալ հայ մարդու համար այսքանից հետո ամոթ է քեզ հետ լուսանկար ունենալը, ուր մնաց՝ բանավիճելը։

Բայց ես, որպես դատական բժիշկ, զզվող չեմ։

Ու 10-րդ անգամ կկրկնեմ առաջարկս՝ արի հետս բանավեճի, ուղիղ եթերում, հավասար պայմաններով եւ առանց ոչնորմատիվ լեքսիկայի՝ խոստանում եմ։

Արմեն ԱՇՈՏՅԱՆ

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

Երբ ապագան որոշում է անցյալը
Երբ ապագան որոշում է անցյալը

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
