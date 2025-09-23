Համազգային բեմում արյունարբու ծաղրածուությամբ չբավարարված և համաշխարհային dance floor -ում գեոպոլիտիկ հեշտապարի առաջնության վարպետը կրկին խոսում է երեք նախագահների հետ բանավեճի՝ իր հիվանդագին ֆանտազիայի մասին։
Նիկոլ, կրկնեմ քո նման համառ աներեսի համար՝ դու երեք նախագահների կարդացած գրքերի փոշին չարժես։
Նույնիսկ ինձ չարժես։
Անգամ բանավեճի ընդդիմախոսության համար դրական արժանիքներ են պետք։ Իսկ քո միակ և ունիկալ «արժանիքը» բացարձակ անբարոյականությունն է։
Քեզ կարող են օգտագործել Թրամպը, Պուտինը, Էրդողանն ու Մակրոնը: Դու «свой» ես «среди чужих» և «чужой - среди своих»։
Բայց նույնիսկ հասարակ ու նորմալ հայ մարդու համար այսքանից հետո ամոթ է քեզ հետ լուսանկար ունենալը, ուր մնաց՝ բանավիճելը։
Բայց ես, որպես դատական բժիշկ, զզվող չեմ։
Ու 10-րդ անգամ կկրկնեմ առաջարկս՝ արի հետս բանավեճի, ուղիղ եթերում, հավասար պայմաններով եւ առանց ոչնորմատիվ լեքսիկայի՝ խոստանում եմ։
Արմեն ԱՇՈՏՅԱՆ