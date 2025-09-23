Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ի՞նչ արդյունքով է Բաքվից վերադարձել ԱԱԾ տնօրենը

23.09.2025 | 11:38

ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի գլխավորած պատվիրակությունը սեպտեմբերի 19-21-ը մասնակցել է Բաքվում կայացած «Անվտանգության 3-րդ միջազգային ֆորումին»։

Օրեր շարունակ չէի ցանկանում անդրադառնալ թեմային՝ չվնասելու կանխավարկածով․ հույս կար, որ այցը գոնե կնպաստի մեր ռազմագերիներից մի քանիսի ազատմանը։

Սակայն այցը, դատելով ժամանակացույցից, ըստ ամենայնի, ավարտվել է, իսկ դրական լուրեր չկան։

Ալիևը ստացավ միջազգային դրական իմիջի հերթական դիվիդենտը, մինչդեռ Հայաստանը մնաց ձեռնունայն։

Սա դիվանագիտություն չէ, այլ վտանգավոր պարտվողականություն։

Հայաստանյան որևէ պաշտոնյայի Բաքու կատարած այց կարող է արդարացված համարվել միայն այն դեպքում, եթե նա Երևան վերադառնա մեր ռազմագերիների հետ միասին։

Հակառակ դեպքում նման այցերը ոչ թե պաշտպանում են Հայաստանի պետական շահերը, այլ ընդհակառակը՝ ամրապնդում են Ադրբեջանի դիրքերը։

Հայաստանի իշխանության առաջին պարտականությունը գերիների վերադարձն է, ոչ թե Ալիևի միջազգային փիառը։

Սուրեն ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ

