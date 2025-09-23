Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.09.2025
 
Նորություններ » Առանց Նիկոլ Հայաստանում չի բացառվում, որ հայկական «իսկանդերներն» ընկնեն Ադրբեջանում «տեխասցի տղաների» նավթային օբյեկտների վրա

23.09.2025 | 12:07

Տարիներ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի հարցազրույցում փակագծեր է բացել 1996-ի ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովի մասին, որտեղ ակնհայտ հակահայկական բանաձևի վրա Հայաստանը ստիպված էր վետո դնել:

Տեր-Պետրոսյանն ասում էր, որ այդ չարաբաստիկ բանաձևը շրջանառության մեջ էին դրել ամերիկացիները՝ Տեխասի նավթային լոբբինգի ձեռամբ: Նրանք կարողացել էին Քլինթոնին համոզել, որ «Ալիևը լավ տղա է», և այդ բանաձևի միջոցով Ամերիկան ադրբեջանական նավթից լուրջ փողեր է աշխատելու:

Նույն հարցազրույցում Տեր-Պետրոսյանը նաև նշել էր, որ հենց Լիսաբոնում տեղի ունեցածն առաջին անգամ Ադրբեջանին ոգևորեց մտածելու, թե կարող է արտաքին ուժերի ներգրավմամբ հարցեր լուծել:

Ինչու՞ հիշեցի Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցը: Որովհետև տարօրինակ է տեսնելը, որ Դոնալդ Թրամփն ունակ չէ նույնիսկ ճիշտ արտաբերել երկրների անունները, որտեղ «խաղաղություն է հաստատում», իսկ իրականում Ալիևի համար Սյունիքով Նիկոլից միջանցք է պոկում՝ Ադրբեջանին տալով ամեն ինչ, իսկ Հայաստանին՝ ոչինչ, բացի նիկոլական ազգադավ ռեժիմը վերարտադրելու հնարավորությունից:

Վերադառնալով Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցին՝ իրավունք ունե՞նք առնվազն ենթադրելու, որ հիմա գործ ունենք ոչ թե նախագահ Թրամփի ու Նոբելյան մրցանակ ստանալու նրա հավակնությունների հետ (ինչը մանկամիտ բացատրություն է), այլ հին և բարի Տեխասի նավթային լոբբինգի հետ, որը դեռ Քլինթոնի ժամանակներից է կարողանում Օվալաձև կաբինետի գրասեղանի վրա Բաքվի շահերը սպասարկող թղթեր դնել:

Եվ, եթե ամերիկացիների խնդիրը Ադրբեջանում փող աշխատելն է ու դրա համար Ադրբեջանին պետք է վճարեն Հայաստանի ու հայերի հաշվին, ապա ամեն ինչ անելու են, որ Նիկոլի ռեժիմը Հայաստանում պահպանվի, որովհետև առանց Նիկոլ Հայաստանում անմիջապես առաջ է գալու Արցախի վերադարձի հարցը, միջանցք չի լինելու ու չի բացառվում, որ հայկական «իսկանդերներն» ընկնեն Ադրբեջանում «տեխասցի տղաների» նավթային օբյեկտների վրա:

Շահերով միահյուսված Ալիևն ու «տեխասցիները» նիկոլական ռեժիմն այնքան կկարողանան պահել Հայաստանում, քանի դեռ Կովկասի գլխավոր խաղացողը չի ավարտել գործերն Արևելյան Եվրոպայում և չի որոշել, որ ադրբեջանական փողերը ոչ թե «տեխասցիներն են» աշխատելու, այլ «տյումենցիները»:

Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ

